中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt

Thứ Hai, 05:26, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, khi ô nhiễm không khí kéo dài cùng với đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của hàng triệu người dân.

Theo các số liệu mới nhất, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi duy trì ở mức “kém”, buộc cơ quan chức năng phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế phát thải. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không chỉ đến từ khí thải giao thông, bụi xây dựng hay đốt rơm rạ, mà còn bị “giữ lại” do điều kiện thời tiết bất lợi, khiến các chất ô nhiễm tích tụ gần mặt đất.

Một địa điểm du lịch nổi tiếng Pháo Đài đỏ ở thủ đô New Delhi. Ảnh: ANI

Tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn khi trùng với đợt nắng nóng cực đoan bao trùm khu vực thủ đô. Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại New Delhi liên tục vượt ngưỡng 42–43°C, có thời điểm lên tới gần 45°C, cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát đi cảnh báo nắng nóng, cho biết tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều ngày, với nền nhiệt ban ngày duy trì ở mức rất cao, kết hợp với gió nóng và không khí khô.

Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa ô nhiễm không khí và nhiệt độ cao đang khiến người dân thủ đô New Delhi phải đối mặt với mức độ rủi ro sức khỏe lớn hơn. Không khí ô nhiễm khiến cơ thể khó tản nhiệt, trong khi nắng nóng lại làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và phương tiện làm mát, từ đó gián tiếp làm tăng phát thải.

Dù các biện pháp khẩn cấp như hạn chế xây dựng hay kiểm soát phương tiện được triển khai, song giới chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là giải pháp tình thế.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến kêu gọi chính quyền Ấn Độ cần chuyển sang chiến lược dài hạn, bao gồm phát triển giao thông sạch, kiểm soát nguồn phát thải liên vùng và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu – nhằm giúp người dân thủ đô thoát khỏi tình trạng “hít thở khó khăn” ngay chính nơi được coi là trái tim của đất nước.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ nắng nóng ô nhiễm không khí New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cháy động cơ máy bay khi cất cánh tại Ấn Độ, 6 người nhập viện
VOV.VN - Rạng sáng 26/4, 6 hành khách bị thương và phải nhập viện khi động cơ của một máy bay chở khách của hãng hàng không Thụy Sĩ (Swiss International Air Lines) bị bốc cháy trong hành trình cất cánh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

VOV.VN - Rạng sáng 26/4, 6 hành khách bị thương và phải nhập viện khi động cơ của một máy bay chở khách của hãng hàng không Thụy Sĩ (Swiss International Air Lines) bị bốc cháy trong hành trình cất cánh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ấn Độ thúc đẩy tiền số nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp
VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (e-rupee) như một công cụ nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp, trong bối cảnh hệ thống phúc lợi trị giá khoảng 80 tỷ USD vẫn tồn tại nhiều bất cập.

VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (e-rupee) như một công cụ nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp, trong bối cảnh hệ thống phúc lợi trị giá khoảng 80 tỷ USD vẫn tồn tại nhiều bất cập.

Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng
VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.

VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ