Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt

Theo các số liệu mới nhất, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi duy trì ở mức “kém”, buộc cơ quan chức năng phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế phát thải. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không chỉ đến từ khí thải giao thông, bụi xây dựng hay đốt rơm rạ, mà còn bị “giữ lại” do điều kiện thời tiết bất lợi, khiến các chất ô nhiễm tích tụ gần mặt đất.

Một địa điểm du lịch nổi tiếng Pháo Đài đỏ ở thủ đô New Delhi. Ảnh: ANI

Tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn khi trùng với đợt nắng nóng cực đoan bao trùm khu vực thủ đô. Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại New Delhi liên tục vượt ngưỡng 42–43°C, có thời điểm lên tới gần 45°C, cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát đi cảnh báo nắng nóng, cho biết tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều ngày, với nền nhiệt ban ngày duy trì ở mức rất cao, kết hợp với gió nóng và không khí khô.

Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa ô nhiễm không khí và nhiệt độ cao đang khiến người dân thủ đô New Delhi phải đối mặt với mức độ rủi ro sức khỏe lớn hơn. Không khí ô nhiễm khiến cơ thể khó tản nhiệt, trong khi nắng nóng lại làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và phương tiện làm mát, từ đó gián tiếp làm tăng phát thải.

Dù các biện pháp khẩn cấp như hạn chế xây dựng hay kiểm soát phương tiện được triển khai, song giới chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là giải pháp tình thế.

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến kêu gọi chính quyền Ấn Độ cần chuyển sang chiến lược dài hạn, bao gồm phát triển giao thông sạch, kiểm soát nguồn phát thải liên vùng và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu – nhằm giúp người dân thủ đô thoát khỏi tình trạng “hít thở khó khăn” ngay chính nơi được coi là trái tim của đất nước.