Bangladesh đề nghị hoãn việc ra khỏi danh sách các nước kém phát triển thêm 3 năm

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chịu nhiều sức ép từ cả yếu tố trong nước và quốc tế. Tại phiên điều trần ngày 29/4, Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Khandakar Abdul Muktadir đã trực tiếp làm việc với Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc để giải trình lý do xin gia hạn.

Ảnh minh họa: AP

Theo phía Bangladesh, quyết định này dựa trên ba nguyên nhân chính gồm công tác chuẩn bị trong nước còn nhiều hạn chế, các cải cách cơ cấu quan trọng triển khai chậm và chưa đồng bộ, cùng với những tác động kinh tế tiêu cực từ bất ổn tại Trung Đông. Những yếu tố này, theo đánh giá của Bangladesh, đang ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sẵn sàng của nền kinh tế trước khi bước sang giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, Bangladesh cũng đối mặt với nhiều khó khăn nội tại như hệ thống tài chính - ngân hàng còn yếu, xuất khẩu suy giảm do chuỗi cung ứng toàn cầu thiếu ổn định, lãi suất duy trì ở mức cao và môi trường đầu tư còn thiếu ổn định. Những yếu tố này khiến nền kinh tế chưa đủ vững để bước vào giai đoạn sau khi ra khỏi nhóm các nước kém phát triển, vốn đồng nghĩa với việc mất đi nhiều ưu đãi thương mại quốc tế.

Theo quy trình, Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc sẽ tổng hợp nội dung phiên điều trần và trình khuyến nghị lên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc vào tháng 6. Sau đó, quyết định cuối cùng sẽ được chuyển tới Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc để xem xét và bỏ phiếu vào tháng 9.

Trước đó, báo cáo đánh giá công bố tháng 3 của Liên Hợp Quốc ghi nhận Bangladesh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật để ra khỏi nhóm các nước kém phát triển. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cũng lưu ý nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể.

Các thách thức bao gồm tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, gánh nặng từ cuộc khủng hoảng người Rohingya, hệ lụy kéo dài của đại dịch Covid-19, cũng như những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Bên cạnh đó, các sức ép kinh tế vĩ mô như lạm phát, thâm hụt cán cân thanh toán và chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục làm suy yếu nền tảng tăng trưởng.

Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế của Bangladesh đã giảm từ 7,1% trong năm tài khóa 2022 xuống còn khoảng 3,5% vào năm 2025, trong khi lạm phát gia tăng và chi phí năng lượng leo thang. Các chuyên gia cảnh báo, nếu ra khỏi nhóm các nước kém phát triển quá sớm, nước này có thể mất hơn 17,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm do không còn được hưởng các ưu đãi thương mại.

Trong bối cảnh đó, đề xuất gia hạn được đánh giá là bước đi thận trọng, nhằm tạo thêm thời gian củng cố nền tảng kinh tế và bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, bền vững.

