Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur, đặt tại huyện Pabna, có tổng công suất dự kiến 2.400 MW với hai tổ máy, mỗi tổ máy 1.200 MW. Khi hoàn thành, dự án sẽ đưa Bangladesh gia nhập nhóm hơn 30 quốc gia trên thế giới sở hữu nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng vốn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Rooppur của Bangladesh. Ảnh: Rosatom

Việc nạp nhiên liệu là bước khởi đầu trong giai đoạn khởi động lò phản ứng, tiếp theo sẽ là quá trình đưa lò đạt trạng thái tới hạn, nâng công suất lên mức tối thiểu có kiểm soát trước khi tăng dần để phát điện thương mại. Dự kiến, điện năng từ tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Roopur đầu tiên của Bangladesh sẽ được đưa vào lưới điện trong năm nay.

Trong bối cảnh hiện nay, Bangladesh vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Tình trạng này càng trầm trọng hơn do nguồn cung dầu khí đốt từ Trung Đông bị gián đoạn, liên quan đến căng thẳng leo thang tại khu vực và các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

Dự án Rooppur có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD, trong đó Nga cung cấp khoản vay ưu đãi chiếm tới 90% chi phí. Đây được xem là một trong những dự án hợp tác năng lượng lớn nhất giữa hai nước.

Tổng giám đốc Rosatom, ông Alexei Likhachev cho biết phía Bangladesh đã tái khẳng định cam kết đưa tổ máy số 1 vào vận hành theo đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án. Trong khi đó, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Bangladesh, ông Fakir Mahbub Anam, cho biết sau khi hoàn tất nạp nhiên liệu và thử nghiệm an toàn, tổ máy số 1 có thể phát điện ban đầu khoảng 300 MW.

Theo kế hoạch, công suất phát điện của tổ máy này sẽ tăng dần lên khoảng 1.100 MW và chính thức hòa lưới điện quốc gia vào đầu năm 2027. Tổ máy số 2 dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong cùng năm, hoàn tất giai đoạn đầu tư chiến lược vào năng lượng hạt nhân của Bangladesh.