中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân

Thứ Năm, 05:52, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom đã chính thức bắt đầu nạp nhiên liệu cho lò phản ứng đầu tiên tại Nhà máy điện hạt nhân Rooppur – dự án điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur, đặt tại huyện Pabna, có tổng công suất dự kiến 2.400 MW với hai tổ máy, mỗi tổ máy 1.200 MW. Khi hoàn thành, dự án sẽ đưa Bangladesh gia nhập nhóm hơn 30 quốc gia trên thế giới sở hữu nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng vốn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

bangladesh buoc vao ky nguyen dien hat nhan hinh anh 1
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Rooppur của Bangladesh. Ảnh: Rosatom

Việc nạp nhiên liệu là bước khởi đầu trong giai đoạn khởi động lò phản ứng, tiếp theo sẽ là quá trình đưa lò đạt trạng thái tới hạn, nâng công suất lên mức tối thiểu có kiểm soát trước khi tăng dần để phát điện thương mại. Dự kiến, điện năng từ tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Roopur đầu tiên của Bangladesh sẽ được đưa vào lưới điện trong năm nay.

Trong bối cảnh hiện nay, Bangladesh vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Tình trạng này càng trầm trọng hơn do nguồn cung dầu khí đốt từ Trung Đông bị gián đoạn, liên quan đến căng thẳng leo thang tại khu vực và các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

Dự án Rooppur có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD, trong đó Nga cung cấp khoản vay ưu đãi chiếm tới 90% chi phí. Đây được xem là một trong những dự án hợp tác năng lượng lớn nhất giữa hai nước.

Tổng giám đốc Rosatom, ông Alexei Likhachev cho biết phía Bangladesh đã tái khẳng định cam kết đưa tổ máy số 1 vào vận hành theo đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án. Trong khi đó, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Bangladesh, ông Fakir Mahbub Anam, cho biết sau khi hoàn tất nạp nhiên liệu và thử nghiệm an toàn, tổ máy số 1 có thể phát điện ban đầu khoảng 300 MW.

Theo kế hoạch, công suất phát điện của tổ máy này sẽ tăng dần lên khoảng 1.100 MW và chính thức hòa lưới điện quốc gia vào đầu năm 2027. Tổ máy số 2 dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong cùng năm, hoàn tất giai đoạn đầu tư chiến lược vào năng lượng hạt nhân của Bangladesh.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

IAEA điều tra sự cố mất điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 16/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang làm rõ nguyên nhân sự cố mất nguồn điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, vụ việc đã xảy ra ngày 16/4 và được khôi phục sau khoảng 40 phút.

IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi nhà máy điện hạt nhân Iran bị tấn công

VOV.VN - Đêm qua (24/3), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra lời kêu gọi khẩn, hối thúc các bên liên quan trong cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông, thực hiện kiềm chế tối đa nhằm tránh gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân.

Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga vừa hứng chịu 3 đợt tập kích liên tiếp bằng UAV từ Ukraine, khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Đòn đánh phá hủy hàng chục bể chứa nhiên liệu, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hậu cần và đe dọa thảm họa môi trường tại khu vực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ