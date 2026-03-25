Báo cáo Bác Ngao: Châu Á tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

Hai báo cáo quan trọng được công bố tại diễn đàn gồm “Báo cáo thường niên về triển vọng kinh tế và tiến trình hội nhập châu Á năm 2026” và “Báo cáo thường niên về phát triển bền vững ở châu Á và thế giới năm 2026”.

Báo cáo dự báo, kinh tế châu Á ​​sẽ tăng 4,5% trong năm 2026, tiếp tục dẫn đầu thế giới. Tỷ trọng GDP toàn cầu của châu Á, tính theo sức mua tương đương, dự kiến ​​sẽ tăng từ 49,2% năm 2025 lên 49,7% vào năm 2026, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Báo cáo cũng chỉ ra 5 xu hướng chính trong kinh tế châu Á: số hóa thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế - thương mại, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp đang tăng tốc, già hóa dân số gây ra những tác động đa chiều, các biến động môi trường từ bên ngoài ngày càng gia tăng và hợp tác khu vực đang mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ.

Theo báo cáo, nền tảng cho hội nhập thương mại châu Á rất vững chắc, với sự phụ thuộc lẫn nhau trong thương mại khu vực tăng lên 57,2%. Trong đó, Trung Quốc và ASEAN nổi lên là những “trụ cột ổn định” của khu vực.

Báo cáo cũng đánh giá, châu Á vẫn là khu vực được ưa chuộng nhất, có triển vọng phát triển và khả năng phục hồi tốt nhất cho dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc và ASEAN là những nền kinh tế hấp dẫn nhất đối với FDI ở châu Á.

Đáng chú ý, trọng tâm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang chuyển từ châu Âu và Mỹ sang châu Á, với nhiều nền kinh tế chuyển từ vị thế “theo sau” sang “dẫn đầu” nhờ lợi thế về dân số số, kịch bản ứng dụng và chính sách hỗ trợ.

Báo cáo cũng chỉ ra 4 thách thức lớn mà sự phát triển bền vững của châu Á đang phải đối mặt: rủi ro khí hậu và địa chính trị chồng chéo, dân số già hóa, khoảng cách phát triển mở rộng và áp lực tài chính. Đồng thời, châu Á cũng đón 5 cơ hội lớn: chuyển đổi xanh kỹ thuật số, kết nối, tài chính đổi mới, hội nhập kinh tế tự nhiên và chủ nghĩa khu vực ngày càng sâu rộng.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo, ông Trương Quân, Tổng thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao, nhận định: “Quá trình hội nhập kinh tế và phát triển bền vững của châu Á chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chỉ cần các bên kiên định niềm tin, đoàn kết hợp tác và quyết tâm tiến bước, thì chắc chắn sẽ thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế châu Á phát triển theo hướng chất lượng cao và tạo ra cục diện phát triển mới cho "Thế kỷ châu Á".

Được biết, hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao đang diễn ra tại Hải Nam, Trung Quốc từ 24-27/3, thu hút khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Hội nghị năm nay có chủ đề “Định hình tương lai chung: Bối cảnh mới, cơ hội mới, hợp tác mới”.