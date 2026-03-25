Mỹ gửi Iran kế hoạch hòa bình 15 điểm: Nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Trung Đông

Động thái mang tính đột phá này được đưa ra song hành với những nỗ lực trung gian quyết liệt từ Pakistan và các quốc gia trong khu vực, nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn.

Theo các nguồn tin ngoại giao, bản kế hoạch 15 điểm đã được Mỹ chuyển tới Iran - đây được coi là bước đi cụ thể nhất nhằm hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông sau 4 tuần giao tranh căng thẳng. Nội dung trọng tâm của kế hoạch bao gồm yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, tháo dỡ các cơ sở làm giàu urani trọng yếu, chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang và đặc biệt là mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 khẳng định Mỹ và Iran đang “đàm phán ngay lúc này”, cho rằng Iran muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình. Ông nói: “Bởi vì họ sẽ đạt được thỏa thuận. Hôm qua họ đã làm một việc rất tuyệt vời. Họ đã tặng chúng tôi một món quà. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một khoản tiền khổng lồ. Tôi sẽ không nói món quà đó là gì, nhưng đó là một phần thưởng rất quan trọng. Họ đã trao nó cho chúng tôi và họ đã làm đúng như những gì đã nói. Vì vậy, với tôi điều đó có nghĩa là: Chúng ta đang đàm phán với đúng người”.

Hiện đặc phái viên của Mỹ gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Khoảng "thời gian vàng" này được kỳ vọng sẽ tạo không gian cho các cuộc đàm phán thực chất về các điều khoản trong bản kế hoạch 15 điểm.

Điểm nhấn trong cục diện hiện nay là các nỗ lực trung gian hòa giải đang được đẩy mạnh. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định, nước này sẵn sàng và đứng ra đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Tại Islamabad, các nguồn tin cho biết một hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 26/3.

Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia như Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực vận động để kéo các bên xung đột vào bàn đàm phán. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araqchi, cũng vừa kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội để bắt đầu đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Pakistan đang nổi lên như một trung gian tiềm năng trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò cầu nối của Pakistan, ông Stephane Dujarric, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, khẳng định: "Tổng thư ký đã từng tuyên bố, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bên, giống như cách ông vẫn làm trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Ông ấy vẫn tiếp tục theo sát các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz. Tôi nghĩ rằng bất kỳ quốc gia nào, hay sự phối hợp giữa các quốc gia nào có thể giúp đưa Mỹ và Iran lại gần nhau để đi đến hồi kết cho cuộc xung đột này đều được hoan nghênh”.

Liên quan tới tình hình thực địa, Mỹ chuẩn bị điều động thêm 3.000 binh sĩ tới khu vực để tăng cường vị thế trên bàn đàm phán. Dù cường độ không kích của Mỹ và Israel đã giảm mạnh so với giai đoạn đầu, từ 1.000 xuống còn khoảng 200 mục tiêu mỗi ngày, nhưng các đợt tập kích lẻ tẻ vẫn diễn ra, bao gồm cả việc tên lửa Iran nhắm vào Tel Aviv để đáp trả các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Dù thực địa vẫn căng thẳng, các hoạt động ngoại giao con thoi, cùng vai trò cầu nối tích cực của các bên trung gian được kỳ vọng sẽ giúp chuyển biến những áp lực quân sự thành các điều khoản hòa bình để sớm khép lại giai đoạn đối đầu căng thẳng hiện nay.