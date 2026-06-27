Bạo lực liên tiếp ở Miền Nam Thái Lan gây thương vong và gián đoạn giao thông

Một vụ nổ súng tại huyện Yarang, tỉnh Pattani, vào sáng nay (27/6) đã khiến một thành viên của Lực lượng Tự vệ Tình nguyện huyện Yarang tử vong khi đang trên đường trở về nhà. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra, truy tìm hung thủ.

Trước đó, ngày 26/6, hai vụ việc nghiêm trọng khác cũng được ghi nhận. Tại huyện Bannang Sata, tỉnh Yala, một xe tải 10 bánh bị một nhóm vũ trang chặn lại và phóng hỏa thiêu rụi. Vụ đốt phá khiến Quốc lộ 410 - tuyến đường chính nối Yala với Betong - bị gián đoạn hoàn toàn, buộc cơ quan chức năng phải đóng cửa phân đoạn này để dọn dẹp và điều hướng xe đi đường vòng để tránh nguy hiểm.

Hiện trường vụ đốt phá trên Quốc lộ 410. Ảnh: PRDThailandyala

Cùng ngày, tại huyện Thung Yang Daeng, tỉnh Pattani, một thiết bị nổ tự chế phát nổ trước cổng một trường nội trú Hồi giáo (Pondok), làm 4 người dân bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Lực lượng đặc nhiệm phối hợp cùng Đội xử lý bom mìn (EOD) đã lập tức phong tỏa khu vực để rà soát rủi ro phát sinh.

Chuỗi vụ việc này tiếp tục phản ánh cục diện an ninh phức tạp tại các tỉnh cực Nam Thái Lan, bao gồm Pattani, Yala, Narathiwat và một phần Songkhla, nơi các cuộc xung đột kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.

Từ năm 2013, tiến trình đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Thái Lan và các bên liên quan đã được khởi động với sự trung gian của Malaysia nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định lâu dài cho khu vực. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn và cho đến nay chưa đạt được kết quả bền vững.

Hiện các cơ quan an ninh Thái Lan đang siết chặt kiểm soát an ninh và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời báo cáo các dấu hiệu bất thường qua đường dây nóng trực 24/7.