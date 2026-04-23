Thái Lan bổ nhiệm Giám đốc NIA làm trưởng đoàn đàm phán hòa bình miền Nam

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp NSC do Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì.

Ông Thanut Suvarnananda có nhiều năm kinh nghiệm xử lý vấn đề an ninh tại biên giới phía Nam, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trước khi trở thành Giám đốc NIA. Với mạng lưới quan hệ rộng rãi trong và ngoài nước, ông được kỳ vọng sẽ mang lại cách tiếp cận mới cho tiến trình đối thoại.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA) Thái Lan Thanut Suvarnananda. (Ảnh: NIA)

Đoàn đàm phán sẽ có sự tham gia của đại diện Trung tâm Hành chính các tỉnh biên giới phía Nam (SBPAC), Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, cùng các thành viên từ NSC và Bộ Chỉ huy Hoạt động An ninh Nội địa Vùng 4 (ISOC Vùng 4) giữ vai trò đồng thư ký. Đáng chú ý, ông Thanut là một trong số ít quan chức dân sự đảm nhận vị trí này, sau nhiều năm vai trò trưởng đoàn đàm phán chủ yếu do các tướng lĩnh quân đội nắm giữ.

Chủ tịch NSC Chatchai Bangchuad nhấn mạnh hợp tác với Malaysia là yếu tố then chốt để giải quyết bất ổn ở các tỉnh biên giới phía Nam, bao gồm phát triển kinh tế, quản lý biên giới và chống buôn bán vũ khí. Song song, tiến trình đối thoại trong nước cũng sẽ được thúc đẩy nhằm đảm bảo sự phối hợp toàn diện.

Trong khi đó, tình hình miền Nam Thái Lan vẫn phức tạp. Chính phủ vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp tại huyện Su-ngai Kolok (Narathiwat) đến tháng 7/2026, khi các nhóm vũ trang tiếp tục hoạt động, gây ra nhiều vụ tấn công và bất ổn an ninh. Thủ tướng Anutin mới đây đã trực tiếp thị sát khu vực và công bố chiến lược toàn diện kết hợp biện pháp an ninh với phát triển xã hội nhằm ổn định miền Nam.