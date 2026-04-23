  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thái Lan bổ nhiệm Giám đốc NIA làm trưởng đoàn đàm phán hòa bình miền Nam

Thứ Năm, 19:23, 23/04/2026
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan ngày 23/4 chính thức thông báo ông Thanut Suvarnananda, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA), sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ trong tiến trình đối thoại tại miền Nam.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp NSC do Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì.

Ông Thanut Suvarnananda có nhiều năm kinh nghiệm xử lý vấn đề an ninh tại biên giới phía Nam, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trước khi trở thành Giám đốc NIA. Với mạng lưới quan hệ rộng rãi trong và ngoài nước, ông được kỳ vọng sẽ mang lại cách tiếp cận mới cho tiến trình đối thoại.

thai lan bo nhiem giam doc nia lam truong doan dam phan hoa binh mien nam hinh anh 1
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA) Thái Lan Thanut Suvarnananda. (Ảnh: NIA)

Đoàn đàm phán sẽ có sự tham gia của đại diện Trung tâm Hành chính các tỉnh biên giới phía Nam (SBPAC), Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, cùng các thành viên từ NSC và Bộ Chỉ huy Hoạt động An ninh Nội địa Vùng 4 (ISOC Vùng 4) giữ vai trò đồng thư ký. Đáng chú ý, ông Thanut là một trong số ít quan chức dân sự đảm nhận vị trí này, sau nhiều năm vai trò trưởng đoàn đàm phán chủ yếu do các tướng lĩnh quân đội nắm giữ.

Chủ tịch NSC Chatchai Bangchuad nhấn mạnh hợp tác với Malaysia là yếu tố then chốt để giải quyết bất ổn ở các tỉnh biên giới phía Nam, bao gồm phát triển kinh tế, quản lý biên giới và chống buôn bán vũ khí. Song song, tiến trình đối thoại trong nước cũng sẽ được thúc đẩy nhằm đảm bảo sự phối hợp toàn diện.

Trong khi đó, tình hình miền Nam Thái Lan vẫn phức tạp. Chính phủ vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp tại huyện Su-ngai Kolok (Narathiwat) đến tháng 7/2026, khi các nhóm vũ trang tiếp tục hoạt động, gây ra nhiều vụ tấn công và bất ổn an ninh. Thủ tướng Anutin mới đây đã trực tiếp thị sát khu vực và công bố chiến lược toàn diện kết hợp biện pháp an ninh với phát triển xã hội nhằm ổn định miền Nam.

_bo_truong_ngoai_giao_thai_lan_sihasak_phuangketkeow_gioi_thieu_ve_chinh_sach_ngoai_giao_2.0_voi_bao_chi_truyen_thong_thai_lan_va_quoc_te_toi_21_4_2026.jpg

Thái Lan kích hoạt "Ngoại giao 2.0": Ưu tiên an ninh xuyên biên giới

VOV.VN - Tối 20/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan đã công bố định hướng chiến lược mới "Ngoại giao 2.0". Đây là lộ trình nhằm đưa Thái Lan chủ động hơn trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, định vị lại vai trò quốc gia trong bối cảnh địa chính trị khu vực đầy biến động.

Bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan, quân đội sơ tán khẩn cấp dân cư biên giới
VOV.VN - Sáng 20/4, truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội Thái Lan đã phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân tại khu vực biên giới tỉnh Mae Hong Son, sau khi một đợt không kích từ phía Myanmar khiến bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan.

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong
VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

Thủ tướng Thái Lan công bố chiến lược toàn diện nhằm ổn định miền Nam
VOV.VN - Nhằm tái thiết an ninh và niềm tin công chúng tại các tỉnh biên giới phía Nam, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã có chuyến thị sát khu vực và công bố lộ trình phát triển mới, kết hợp giữa việc thắt chặt kiểm soát biên giới và triển khai mạng lưới cai nghiện ma túy sâu rộng đến cấp huyện.

