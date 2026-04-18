Thủ tướng Thái Lan công bố chiến lược toàn diện nhằm ổn định miền Nam

Thứ Bảy, 19:11, 18/04/2026
VOV.VN - Nhằm tái thiết an ninh và niềm tin công chúng tại các tỉnh biên giới phía Nam, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã có chuyến thị sát khu vực và công bố lộ trình phát triển mới, kết hợp giữa việc thắt chặt kiểm soát biên giới và triển khai mạng lưới cai nghiện ma túy sâu rộng đến cấp huyện.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, bà Rachada Thanadirek, Thủ tướng Anutin xác nhận Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống hàng rào an ninh dọc biên giới với Malaysia, đoạn qua tỉnh Narathiwat. Dự án trọng điểm này tập trung tại hai huyện Tak Bai và Waeng, với nguồn vốn giai đoạn đầu trích từ ngân sách trung ương năm 2026. Hàng rào mới được kỳ vọng là "lá chắn" hữu hiệu để ngăn chặn vượt biên trái phép, buôn lậu vũ khí và triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong chuyến thị sát miền Nam Thái Lan hôm 17/4/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Song song với biện pháp an ninh, Chính phủ Thái Lan cũng chuẩn bị ngân sách cho năm tài chính 2027 để thành lập các trung tâm cai nghiện ma túy cấp huyện. Các cơ sở này sẽ được thiết kế phù hợp với đặc thù văn hóa địa phương, giúp người nghiện điều trị dài hạn ngay tại cộng đồng. Trước thực trạng tỷ lệ sử dụng ma túy đá ở giới trẻ tăng gấp đôi, chiến lược mới sẽ đề cao vai trò của gia đình, tôn giáo và giáo dục thay vì chỉ thuần túy trấn áp.

Cũng trong chuyến đi, Thủ tướng Anutin đã trực tiếp xin lỗi về những phát ngôn gây hiểu lầm của Tư lệnh Quân khu 4 đối với các cơ sở giáo dục Hồi giáo nhằm xoa dịu căng thẳng xã hội. Ông khẳng định đây là sơ suất do áp lực công việc và cam kết Chính phủ luôn tôn trọng bản sắc đa văn hóa địa phương.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp giám sát tình hình an ninh tại các tỉnh biên giới phía Nam tại Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Vùng 4, huyện Yarang, tỉnh Pattani, hôm 17/4/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh nguyên tắc "Hiểu, Tiếp cận, Phát triển" là kim chỉ nam để giải quyết các vấn đề lịch sử. Việc kết hợp giữa rào cản vật lý và các chính sách y tế, giáo dục chính là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "hàng rào lòng dân" bền vững.

Chuyến thị sát diễn ra ngay sau khi Nội các Thái Lan chấp thuận gia hạn "tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng" tại huyện Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat, từ ngày 20/4 đến 19/7 tới, trong bối cảnh các nhóm vũ trang vẫn duy trì hoạt động phá hoại an ninh trật tự tại khu vực.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan Malaysia hàng rào biên giới Narathiwat an ninh khu vực chống buôn lậu ma túy xuyên quốc gia Anutin Charnvirakul chính sách cai nghiện tình trạng khẩn cấp
Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran

VOV.VN - Trong dịp Tết cổ truyền té nước Songkran, lực lượng chức năng Thái Lan đã liên tiếp triển khai các chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cảnh sát Thái Lan hôm qua (16/4) thông báo tiếp tục triệt phá một đường dây lớn, thu giữ số ma túy trị giá hơn 300 triệu Baht, tương đương khoảng 9,3 triệu USD.

Thái Lan hợp tác với Oman bảo đảm an toàn cho tàu hàng qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 15/4 đã có chuyến thăm, làm việc với giới chức Oman nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là phối hợp bảo đảm an toàn cho tàu hàng của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

