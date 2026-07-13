Bất đồng về năng lượng và hàng hải cản trở gói trừng phạt mới của EU đối với Nga

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục, song khối vẫn chưa đạt được sự nhất trí tuyệt đối - điều kiện bắt buộc để thông qua gói trừng phạt mới.

“Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về 250 danh sách trừng phạt, và sau đó chúng tôi cũng đang nỗ lực cho gói trừng phạt thứ 21, hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Đây là số lượng danh sách trừng phạt lớn nhất mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay”, bà Kallas cho biết.

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Gói trừng phạt mới nhằm vào Nga được thảo luận khi thời hạn điều chỉnh cơ chế áp giá trần đối với dầu thô Nga sẽ đến hạn vào ngày 15/7. Theo cơ chế hiện hành, giá trần dầu Nga được rà soát định kỳ sáu tháng một lần để duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với giá thị trường. Hiện, giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi việc vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, khiến lần điều chỉnh sắp tới gần như chắc chắn sẽ nâng mức giá trần lên từ 44,10 USD lên khoảng 58 USD/thùng, một kịch bản mà Ủy ban châu Âu cho rằng sẽ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Nga. Để tránh kịch bản này, Ủy ban châu Âu đề xuất hoãn việc điều chỉnh giá trần đến tháng 1 năm sau, song một số quốc gia cho rằng, mọi thay đổi đối với cơ chế giá trần cần được phối hợp chặt chẽ với Nhóm G7 nhằm vừa hạn chế nguồn thu của Nga, vừa duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh đó, khác với các gói trừng phạt trước đây chủ yếu tập trung vào phong tỏa tài sản, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế hoạt động ngân hàng và trấn áp "đội tàu bóng tối" của Nga, gói trừng phạt lần này hướng đến các kênh kinh tế vẫn đang duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga thông qua hạ tầng thương mại châu Âu. Một trong những nội dung gây tranh cãi là các dịch vụ hàng hải, bao gồm bảo hiểm, chứng nhận kỹ thuật, quản lý tàu, tài chính và hỗ trợ cảng biển. Việc siết chặt các dịch vụ này có thể làm giảm đáng kể khả năng vận hành của các tàu có liên hệ với Nga, đặc biệt là những tàu sử dụng cơ cấu sở hữu phức tạp để né tránh các lệnh trừng phạt.

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga là điểm bất đồng thứ hai. Một số quốc gia thành viên muốn áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm hạn chế dòng chảy khí đốt và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, nhiều nước khác tỏ ra thận trọng do vẫn phụ thuộc vào các hợp đồng dài hạn, hoạt động của các cảng tiếp nhận LNG, cũng như lo ngại về an ninh năng lượng và tác động đối với nền kinh tế trong nước.

Đối với Ukraine, sự chậm trễ này của EU là điều đáng lo ngại, bởi nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục thu được nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng và khả năng thích ứng của các mạng lưới vận tải. Ukraine nhiều lần kêu gọi EU đẩy nhanh tiến độ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Giới quan sát nhận định EU vẫn có thể đạt được đồng thuận sau các cuộc đàm phán tiếp theo ở cấp đại sứ, bởi nhiều gói trừng phạt trước đây cũng từng bị trì hoãn trước khi được thông qua với một số điều chỉnh. Tuy nhiên, diễn biến hiện nay cho thấy điểm mấu chốt là ở mức độ sẵn sàng của các nước thành viên trong việc chấp nhận những tổn thất kinh tế để hạn chế các nguồn thu từ năng lượng và dịch vụ vận tải của Nga.