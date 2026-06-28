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3 quốc gia Baltic hối thúc EU siết chặt lệnh cấm dầu mỏ Nga

Chủ Nhật, 07:15, 28/06/2026
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VOV.VN - 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã chính thức kêu gọi EU đẩy nhanh việc thực hiện lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, nhằm hạn chế hơn nữa nguồn lợi tài chính của Nga và giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng dai dẳng của châu Âu vào Nga.

Trong cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU mới đây, đại diện các quốc gia vùng Baltic đã thúc giục đẩy nhanh việc chuẩn bị kế hoạch loại bỏ nhiên liệu của Nga. Theo dữ liệu của Ủy ban châu Âu, tỷ trọng dầu mỏ Nga trong tổng nhập khẩu của EU đã giảm đáng kể, từ 27% vào đầu năm 2022 xuống còn 2% vào năm 2025. Mặc dù giảm mạnh, 2% còn lại vẫn tương đương khoảng 9,7 triệu tấn dầu thô.

Liên minh châu Âu đã nhất trí về một khuôn khổ để từng bước loại bỏ nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga vào mùa thu năm 2027. Tuy nhiên, một số nguồn tin lưu ý rằng các kế hoạch liên quan đến lệnh cấm vận dầu mỏ toàn diện đã tạm thời bị đình chỉ do cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do xung đột ở Trung đông vừa qua. Đề xuất cấm vận dầu mỏ ban đầu dự kiến ​​được trình bày vào ngày 15/4 nhưng đã bị loại khỏi chương trình nghị sự sơ bộ của Ủy ban châu Âu vào tháng 3.

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Nga xem xét tạm cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel (Ảnh: Reuters)

Trong các cuộc thảo luận, các quan chức EU cũng nhấn mạnh rằng, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia cung cấp chính, chẳng hạn như Qatar - một trong những nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của châu Âu, có thể làm phức tạp việc khôi phục nhanh chóng năng lực sản xuất ngay cả trong trường hợp ngừng bắn kéo dài. Đồng thời, Ủy ban châu Âu có kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng điện ở châu Âu để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch một cách có hệ thống.

Áp lực từ các quốc gia Baltic đòi áp đặt các biện pháp trừng phạt năng lượng nghiêm ngặt hơn diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đánh giá cho rằng nền kinh tế Nga đang đối mặt với những thách thức cấu trúc nghiêm trọng, chủ yếu liên quan đến sự biến động của thị trường năng lượng. Nga cũng bác bỏ những đánh giá về những nguy cơ dễ tổn thương của nền kinh tế.

Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, khẳng định rằng nền kinh tế Nga đã chuyển đổi thành công sang một nền kinh tế mới, thoát khỏi sự phụ thuộc lâu dài vào doanh thu từ năng lượng. Tuy nhiên, các chỉ báo thị trường cho thấy tình trạng căng thẳng vẫn tiếp diễn. Chỉ số chứng khoán của Nga gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm sau khi Ngân hàng Trung ương cắt giảm lãi suất, báo hiệu những điều chỉnh chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài.

Hải Đăng/VOV-Praha
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