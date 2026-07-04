Bulgaria sẽ đưa ra các bảo lưu đối với gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Radev cho biết, cách tiếp cận của Bulgaria đối với gói trừng phạt thứ 21 của EU sẽ không phải là quyền phủ quyết hoàn toàn về mặt thủ tục, mà là việc đưa ra các bảo lưu, thể hiện sự phản đối mà không làm tê liệt toàn bộ quá trình ra quyết định của EU.

Ông Radev nhấn mạnh, Bulgaria vẫn tuân thủ các khuôn khổ trừng phạt quốc tế, song phải cân nhắc kỹ lưỡng những quyết định có thể gây tổn hại đến ổn định kinh tế hoặc an ninh năng lượng của đất nước, nhất là các vụ kiện trọng tài tiềm năng liên quan đến hoạt động của công ty Lukoil tại Bulgaria, với rủi ro tài chính có thể lên tới hàng tỷ euro. Theo nhà lãnh đạo Bulgaria, việc đưa ra các bảo lưu đối với gói trừng phạt thứ 21 của EU sẽ giúp nước này vừa bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia, vừa tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev (Ảnh: Reuters)

Về quan hệ với các đối tác, ông Radev nhấn mạnh, mối quan hệ của Bulgaria với EU và NATO vẫn ổn định và không bị suy yếu bởi lập trường hiện tại. Điều này được thể hiện thông qua các cuộc gặp gỡ và chuyến thăm gần đây của các quan chức cấp cao Bulgaria với lãnh đạo các nước như Đức, Pháp và Anh. Thủ tướng Radev cũng bác bỏ những cáo buộc từ phe đối lập, cho rằng, ông có quan hệ quá mật thiết với lợi ích của Nga, đồng thời khẳng định, Bulgaria sẽ tiếp tục theo đuổi kỷ luật tài chính, giảm thiểu rủi ro và hạn chế vay nợ, duy trì cách tiếp cận cân bằng, thực dụng đối với các lệnh trừng phạt.

Trước đó, ngày 9/6, Ủy ban châu Âu đã đề xuất gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga, nhắm vào các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính, tiền điện tử, thương mại và lần đầu tiên là ngành thủy sản.

Theo giới phân tích, việc phê chuẩn gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga đòi hỏi sự nhất trí từ 27 quốc gia thành viên, do đó, tuyên bố của Thủ tướng Bulgaria về việc đưa ra bảo lưu có thể làm chậm tiến trình phê chuẩn hoặc buộc các nước khác phải điều chỉnh nội dung để đạt được sự đồng thuận. Động thái này cũng cho thấy, Bulgaria đang theo đuổi một lập trường thực dụng hơn, ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia trước áp lực từ các gói trừng phạt ngày càng mở rộng.