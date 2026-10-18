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Bỉ sắp chuyển 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine

Chủ Nhật, 06:41, 18/10/2026
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VOV.VN - Bỉ xác nhận sẽ bàn giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Kiev trước các cuộc tấn công bằng UAV phản lực của Nga.

Theo The Brussels Times ngày 16/10, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever xác nhận nước này sẽ chuyển giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông De Wever và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.

Thủ tướng De Wever cho biết tiến độ bàn giao F-16 phụ thuộc vào việc Bỉ tiếp nhận các tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội F-16 đã hoạt động nhiều năm.

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Các tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine bay biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Không quân Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 4/8/2024. Ảnh: Reuters

Trước đó, kế hoạch chuyển giao F-16 cho Ukraine bị chậm so với dự kiến do chương trình bàn giao F-35 gặp trở ngại. Tuy nhiên, khi những chiếc F-35 mới bắt đầu được đưa vào biên chế, Bỉ có thể từng bước chuyển giao F-16 cho Kiev mà vẫn bảo đảm thực hiện các cam kết quốc phòng trong khuôn khổ NATO.

“Ukraine đang rất cần các máy bay chiến đấu có khả năng hoạt động và chúng tôi có thể đóng góp vào nỗ lực này”, Thủ tướng De Wever nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Bỉ, nhu cầu bổ sung tiêm kích của Ukraine ngày càng cấp thiết khi Nga gia tăng sử dụng các UAV tấn công trang bị động cơ phản lực. So với các UAV sử dụng động cơ cánh quạt truyền thống, những phương tiện này có tốc độ bay cao hơn, khiến việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Thủ tướng De Wever đặc biệt đề cập đến pháo 20mm trang bị trên F-16, coi đây là một trong những vũ khí có thể phát huy hiệu quả khi đối phó với UAV phản lực. Việc sử dụng pháo cho phép phi công Ukraine đánh chặn một số mục tiêu trên không mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào tên lửa không đối không.

Trong điều kiện tác chiến phù hợp, phương án này có thể giúp Ukraine tiết kiệm tên lửa đánh chặn, vốn có chi phí cao và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng pháo còn phụ thuộc vào tốc độ, độ cao, quỹ đạo bay của mục tiêu và điều kiện tiếp cận của tiêm kích.

Ngoài nhiệm vụ đánh chặn UAV, việc bổ sung F-16 được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng bảo vệ các đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng và những tuyến vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen.

Trong cuộc gặp tại Brussels, Thủ tướng De Wever và Tổng thống Zelensky cũng thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ quân sự, đặc biệt là cung cấp thêm đạn dược cho phi đội F-16.

Đáng chú ý, tập đoàn quốc phòng FN Herstal của Bỉ có khả năng sản xuất đạn 20mm tương thích với hệ thống pháo của F-16. Điều này mở ra khả năng Bỉ không chỉ cung cấp máy bay mà còn hỗ trợ Ukraine duy trì nguồn đạn phục vụ các nhiệm vụ phòng không.

Tuy nhiên, Thủ tướng De Wever chưa làm rõ liệu toàn bộ 10 chiếc F-16 trong kế hoạch bàn giao đều có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hay một phần sẽ được sử dụng cho công tác huấn luyện, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Bỉ cam kết cung cấp tổng cộng 30 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước năm 2028. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện cam kết nhiều lần phải điều chỉnh do Không quân Bỉ chưa tiếp nhận đủ số lượng F-35 thay thế.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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