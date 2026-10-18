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Nóng thế giới hôm nay 18/10: Ukraine chấm dứt ngừng bắn năng lượng, đáp trả Nga

Chủ Nhật, 05:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ukraine chấm dứt thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng do Mỹ đề xuất, Nga tuyên bố lập vùng an ninh ở Ukraine, Giao tranh giữa Houthi và liên minh Saudi Arabia gia tăng ...

Ukraine chấm dứt thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng do Mỹ đề xuất: Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nước này đã chấm dứt việc tuân thủ thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, sau khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

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Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng của nhau. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: “Lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu đã kết thúc. Chúng tôi không còn thực hiện nữa”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy điện khiến hàng trăm nghìn người tại Ukraine mất điện.

Nga tuyên bố lập vùng an ninh ở Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10 tuyên bố Moscow đang thiết lập một “vùng an ninh” bên trong lãnh thổ Ukraine, dọc theo biên giới hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc thiết lập vùng này sẽ không phải là nội dung đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai. Trong chuyến thăm một sở chỉ huy quân sự và mặc quân phục, ông Putin cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả việc Ukraine tiến vào tỉnh Kursk, miền tây nước Nga, trong giai đoạn 2024-2025.

Nga tuyên bố kiểm soát thành trì quan trọng của Ukraine ở Donbass: Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov hôm 16/10 cho biết báo cáo các lực lượng Nga đã kiểm soát Dobropolye, một thành trì quan trọng của Ukraine tại vùng Donbass.

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Binh sỹ Nga tham gia chiến đấu. Ảnh: TASS

Tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Gerasimov cho biết các đơn vị thuộc nhiều lữ đoàn đã tham gia chiến dịch. Hiện, lực lượng Nga đang kiểm tra các tầng hầm để tìm kiếm những binh sĩ Ukraine còn lại trong khu vực.

Ukraine trước những điều chỉnh mới trong quan hệ với Mỹ và châu Âu: Quan hệ giữa Ukraine và đồng minh phương Tây đang đứng trước những điều chỉnh đáng chú ý. Một loạt quyết định gần đây của Mỹ liên quan đến năng lượng Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine làm nảy sinh những bất đồng mới, trong khi châu Âu tìm cách đảm nhận vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực.

Những diễn biến này đặt Ukraine trước bài toán vừa duy trì quan hệ với Mỹ, vừa tăng cường hợp tác với châu Âu để bảo đảm các nhu cầu quốc phòng và an ninh lâu dài. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/10 tiếp tục chỉ trích thỏa thuận năng lượng giữa Mỹ và Nga, đồng thời hoan nghênh khả năng các nước châu Âu tham gia sâu hơn vào tiến trình đàm phán hòa bình.

EC và Kiev lập thêm nhóm công tác chung để đẩy nhanh việc Ukraine gia nhập EU: Ủy ban châu Âu (EC) và Ukraine hôm 16/10 thông báo đã khởi động một nhóm công tác chung họp hai lần một tuần để đẩy nhanh các cải cách gia nhập EU của Ukraine liên quan đến pháp quyền và chống tham nhũng.

Các quan chức EU và Ukraine sẽ tham gia nhóm công tác chung, có nhiệm vụ giúp Ukraine hoàn thành các thủ tục gia nhập EU. Nhóm công tác chung mới sẽ tuân theo mô hình đã được sử dụng cho Montenegro và Moldova và sẽ tập trung vào các tiêu chí tạm thời, bao gồm các mục tiêu giữa kỳ mà ứng cử viên phải đạt được trước khi có thể bắt đầu các giai đoạn kết thúc đàm phán. Nhóm này cũng sẽ xem xét danh sách các yêu cầu còn tồn đọng theo các tiêu chí cơ bản về gia nhập, cụ thể là pháp quyền và cải cách chống tham nhũng.

Slovakia từ chối tham gia gói viện trợ mới của EU dành cho Ukraine: Ngày 16/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, đề nghị của Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) về việc cho vay thêm 70 tỷ euro vào năm 2027 chủ yếu phục vụ mục đích quân sự và Slovakia kiên quyết từ chối tham gia cơ chế này.

Trước đề nghị viện trợ của Ukraine về việc cho vay thêm 70 tỷ euro vào năm 2027, Thủ tướng Slovakia khẳng định nước này nhất quán với quan điểm không tham gia vào các gói hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời cho biết, Hungary cũng đồng thuận với lập trường tương tự.

Ông Trump phủ nhận Nhà Trắng ra lệnh hạn chế dịch vụ vệ tinh Starlink tại Ukraine:  Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 phủ nhận thông tin Nhà Trắng chỉ đạo hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink và Starshield phục vụ quân đội Ukraine, sau khi xuất hiện những cáo buộc cho rằng Mỹ đứng sau quyết định làm gián đoạn một số hoạt động quân sự của Kiev.

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Vệ tinh Starlink được phóng lên quỹ đạo. Ảnh: AP

Trả lời báo giới tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không ra lệnh áp đặt các hạn chế đối với hệ thống vệ tinh Starlink do SpaceX cung cấp. Ông cũng cho rằng tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, không phải người trực tiếp đưa ra quyết định này. Theo ông Trump, tình trạng cung cấp dịch vụ về cơ bản vẫn không thay đổi.

Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga: Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh triển khai Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sắc lệnh vừa xác lập cơ chế áp thuế rất cao đối với Nga và các nước mua dầu khí Nga, vừa lập tức miễn áp dụng các biện pháp này.

Theo sắc lệnh được Nhà Trắng công bố tối 16/10, Mỹ thiết lập cơ chế áp thuế bổ sung 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, đồng thời quy định mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa từ 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí Nga lớn nhất và 5 quốc gia bị xác định hỗ trợ Moscow né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhiều nhất.

Giao tranh giữa Houthi và liên minh Saudi Arabia tiếp tục gia tăng: Tên lửa đã tấn công sân bay quốc tế Aden ở miền nam Yemen hôm 16/10, trong khi liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng tới thành phố Yanbu trên Biển Đỏ, một trung tâm dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia cho phép xuất khẩu tránh eo biển Hormuz.

Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu này cho biết họ cũng đã đánh chặn hai tên lửa hành trình trên Biển Đỏ và ba máy bay không người lái ở các khu vực phía Nam và Riyadh của Saudi Arabia nhưng không nêu danh tính những kẻ đứng sau các vụ tấn công.

Iran tiếp tục tuyên bố không theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đàm phán với Mỹ: Tổng thống Iran hôm 16/10 khẳng định nước này hoàn toàn không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời sẵn sàng đàm phán ngoại giao nghiêm túc với Mỹ để kết thúc chiến tranh.

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze tại Armenia, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Đa dạng Sinh học. Ông Pezeshkian mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định đây là sự tuyên truyền ác ý và bịa đặt nhằm gây bất lợi cho Tehran.  Về cuộc chiến Mỹ - Iran, Tổng thống Iran nói rằng Tehran sẵn sàng đối thoại với Washington để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước cường quyền. 

Iran đáp trả tuyên bố của ông Trump về khả năng sử dụng ‘mẹ của mọi loại bom’: Kênh Al Jazeera ngày 17/10 cho biết Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Majid Ibn al-Reza, đã phản ứng trước những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sử dụng bom cỡ lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông al-Reza tuyên bố tên gọi và kích thước của các loại bom không quyết định kết quả của một cuộc đối đầu quân sự. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo việc Mỹ tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự có thể gây ra những hậu quả đối với vị thế quốc tế, nền kinh tế và tình hình chính trị trong nước của Washington. Ông al-Reza cũng khẳng định năng lực tên lửa của Iran đã làm thay đổi cục diện đối đầu, đồng thời cho rằng Mỹ phải tính đến khả năng đáp trả của Tehran khi đưa ra các quyết định quân sự tiếp theo.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang chuẩn bị thêm các phương án không kích nhằm vào Iran, trong đó có khả năng sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”.

Mỹ cảnh báo nguy cơ gián điệp trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo: Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 16/10 cảnh báo các doanh nghiệp công nghệ và chính quyền cần tăng cường cảnh giác trước nguy cơ gián điệp nước ngoài, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng quyết liệt.

Trả lời phỏng vấn của CNBC, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm mới về trí tuệ nhân tạo của Nhà Trắng, cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang làm gia tăng những rủi ro an ninh mạng vốn đã tồn tại đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Những hệ thống này có liên hệ trực tiếp với nhiều lĩnh vực trọng yếu, từ dịch vụ công, quốc phòng đến mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu.

Hồng Anh/VOV.VN
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