Biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân gây nắng nóng ở châu Âu

Tình trạng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người có thể là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu hồi tuần trước cũng như cả Tháng 6 vừa qua. Đây là kết luận do một nhóm nhà khoa học châu Âu công bố vào hôm 3/7. Qua đó, củng cố thêm khả năng sẽ xuất hiện các đợt thời tiết cực đoan với tần suất cao hơn do biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Bản đồ nắng nóng ở châu Âu ngày 30/6/2019. Ảnh: Weahter Channel

Theo báo cáo của tổ chức Liên minh thời tiết thế giới (World Weather Attribution), các quan sát cho thấy những đợt nắng nóng tháng 6 tương tự cách đây một thế kỷ có nền nhiệt thấp hơn những đợt nắng nóng tháng 6 ngày nay khoảng 4 độ C. Biến đổi khí hậu nhiều khả năng đã khiến cho mức tăng nhiệt độ cao hơn ít nhất gấp 5 lần so với trước đây. Để đưa ra kết luận này, các nhà khoa học đã sử dụng các mô hình máy tính trong 3 ngày từ ngày 26/6 đến ngày 28/6 vừa qua để tính toán các mức nhiệt độ mà họ dự báo.



Đợt nắng nóng dữ dội này một lần nữa cho thấy tác động của tình trạng Trái Đất ấm dần lên và các hình thái thời tiết khắc nghiệt này có khả năng sẽ trở nên ngày một thường xuyên hơn. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ấm lên của Trái Đất có liên quan tới việc con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khiến các đợt nắng nóng thường xuyên xuất hiện hơn.

Bà Nullis, người phát ngôn Tổ chức khí tượng thế giới cho biết: “Có vẻ như trái đất chuẩn bị trải qua 5 năm (2015-2019) nóng nhất trong lịch sử. Năm nay mới qua được nửa chặng đường, nhưng với nhiệt độ cao trong 6 tháng đầu năm thì năm 2019 được xem là năm nóng thứ ba trong lịch sử thế giới. Chúng ta đang chứng kiến một số chỉ số biến đổi khí hậu đáng báo động. Băng biển Nam Cực vào tháng 5 ở mức thấp kỷ lục, băng biển ở Bắc cực ở mức thấp thứ 2 trong hồ sơ lưu trữ. Danh sách này còn tiếp tục”.

Châu Âu đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt đầu Hè, với nhiệt độ lên mức kỷ lục trên 45 độ C ở nhiều nước như Pháp, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Cộng hòa Bắc Macedonia. Theo các nhà khí tượng học, đợt nắng đang hoành hành tại "Lục địa Già" này là do hệ thống áp thấp trên Đại Tây Dương gây ra, khi đưa không khí nóng như thiêu đốt từ Bắc Phi vào châu Âu./.