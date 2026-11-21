Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, cho biết các quyết định mua sắm khí tài quân sự được đưa ra dựa trên chiến lược quốc phòng và yêu cầu bảo đảm năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang, không phải là một phần của các cuộc đàm phán thương mại hay thuế quan với Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Nhà Trắng công bố thông tin cho biết Thái Lan dự kiến mua các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS trị giá khoảng 123 triệu USD (tương đương 4 tỷ baht). Theo truyền thông Thái Lan, kế hoạch này được nhắc tới trong bối cảnh Mỹ công bố gói thỏa thuận thương mại và đầu tư chiến lược trị giá hơn 17 tỷ USD với các đối tác tại Đông Nam Á bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Manila.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) là hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Mỹ phát triển, hiện được sử dụng bởi quân đội Mỹ và nhiều đồng minh. Ảnh: Reuters

Theo ông Surasant, dự án mua sắm HIMARS nằm trong kế hoạch phát triển năng lực dài hạn của quân đội. Tuy nhiên, thương vụ hiện vẫn ở giai đoạn đầu và phải trải qua nhiều bước xem xét, phê duyệt của cả phía Thái Lan và Mỹ. Ông dẫn trường hợp Thái Lan không thể mua tiêm kích F-35 vào năm 2023 để cho thấy các thương vụ quốc phòng với Mỹ thường có quy trình đánh giá chặt chẽ.

Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng với Mỹ tiếp tục được duy trì thông qua nhiều cơ chế, trong đó có cuộc tập trận hỗn hợp Cobra Gold. Cơ quan này bày tỏ kỳ vọng hợp tác song phương sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Thái Lan trong thời gian tới.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) là hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Mỹ phát triển, hiện được sử dụng bởi quân đội Mỹ và nhiều đồng minh. Hệ thống có khả năng triển khai nhanh, sử dụng nhiều loại đạn khác nhau và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác ở khoảng cách xa.

Nếu thương vụ được hoàn tất, đây sẽ là hợp đồng mua bán HIMARS đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á lục địa. Thái Lan cũng sẽ trở thành quốc gia thứ hai trong ASEAN sở hữu hệ thống vũ khí này, sau Singapore.