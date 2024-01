Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Anh, thúc đẩy quan hệ chiến lược và quốc phòng

Đáng chú ý, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới Anh sau 22 năm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rai-nát Xinh sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Grant Shapps để bàn nhiều vấn đề trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và hợp tác công nghiệp. Ông Rajnath Singh dự kiến cũng ​​sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh David Cameron và hội kiến Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) - Ảnh: AFP/TTXVN

Trọng tâm chuyến thăm tập trung vào việc chia sẻ công nghệ quan trọng và mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến tình hình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Tây Á và xung đột tại Ukraine dự kiến cũng sẽ được đưa ra trong các cuộc thảo luận.

Chuyến thăm Anh của Bộ trưởng Quốc phòngẤn Độ được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ấn Độ hiện đang có những lo ngại về mối đe dọa an ninh do các đối tượng ủng hộ phong trào ly khai Khalistan ở Anh gây ra, cũng như một số vấn đề còn tồn tại về việc cung cấp quốc phòng của Anh cho Ấn Độ.