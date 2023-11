Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thảo luận về khủng hoảng Myanmar

Hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Do đó giải quyết các thách thức an ninh hướng tới một khu vực ổn định là mục tiêu chung của các nước ASEAN. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto trong bài phát biểu khai mạc sáng nay tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 17 ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto nhấn mạnh trong năm chủ tịch ASEAN, Indonesia đã đạt được nhiều kết quả dựa trên nền tảng năm chủ tịch của Campuchia.

Ông cũng khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) 2023 lấy chủ đề "Hòa bình, Thịnh vượng và An ninh" hoàn toàn phù hợp với chủ đề bao trùm của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Indonesia năm nay là "ASEAN Tầm vóc- Tâm điểm của tăng trưởng". Điều này phản ánh nguyện vọng chung của các nước thành viên ASEAN nhằm tạo ra một khu vực ổn định, thịnh vượng và an ninh. Bộ trưởng Prabowo nhấn mạnh mối liên kết không thể tách rời giữa môi trường hòa bình, an ninh và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hòa bình và an ninh là những nền tảng cơ bản cho sự thịnh vượng kinh tế và tiến bộ xã hội. Nếu không có một khu vực ổn định và an toàn, không thể thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và đảm bảo phúc lợi cho xã hội và người dân. Do đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17 nhằm mục đích giải quyết các thách thức an ninh có thể cản trở việc hiện thực hóa chủ đề ASEAN, thông qua thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng trong khu vực. ADMM 2023 cũng tìm cách tăng cường cấu trúc an ninh và thúc đẩy một môi trường thuận lợi ở khu vực cũng như trên thế giới.

Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại phiên khai mạc.

Trong bài phát biểu tại hội nghị đại biểu các nước cũng nhấn mạnh ASEAN hiện đang phải đối mặt với một loạt thách thức an ninh đang nổi lên, bao gồm các vấn đề truyền thống và phi truyền thống như xung đột Nga-Ukraine, bất ổn ở Trung Đông, khủng hoảng Myanmar...

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo cho rằng Indonesia, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Myanmar nhằm mang lại hòa bình, ổn định cũng như thúc đẩy sự hòa hợp và hòa giải. Indonesia khuyến khích các nước thành viên ASEAN khác hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp hòa bình và lâu dài.

Những bất ổn tại Trung Đông cũng được đề cập nhiều trong bài phát biểu của các Bộ trưởng Quốc phòng các nước, bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột leo thang, ảnh hưởng đến dân thường. Các nước ASEAN kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17

Đối với những vấn đề khu vực và quốc tế đang nổi lên, các nước ASEAN đều nhấn mạnh Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN giữ một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức an ninh thông qua đối thoại và xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, minh bạch và hợp tác.

Sự tham dự của Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN, nói chung, trong hợp tác kênh quốc phòng-quân sự ASEAN nói riêng, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác ngày càng thực chất, hiệu quả.