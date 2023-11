Myanmar liên tiếp nổ ra các cuộc tấn công của nhóm vũ trang thiểu số

Theo các phương tiện truyền thông trực tuyến độc lập và người dân trong khu vực, Quân đội Arakan đã phát động các cuộc tấn công bất ngờ vào hai tiền đồn của Cảnh sát Biên phòng, một lực lượng bán quân sự, tại thị trấn Rathedaung của bang Rakhine, Tây Nam nước này. Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài một năm với chính phủ quân sự Myanmar.

Khaing Thukha, Người phát ngôn của Quân đội Arakan, nói với hãng tin AP rằng hai tiền đồn an ninh quân sự ở Rathedaung đã bị nhóm quân sự này chiếm giữ và hơn 20 sĩ quan cảnh sát từ một đồn ở thị trấn khác, Kyauktaw, đã hạ vũ khí.

“Một số sĩ quan của quân đội Myanmar đã bị bắt giữ,” ông Khaing Thukha nói.

Quân đội Arakan được trang bị tốt và huấn luyện bài bản (Ảnh: Reuters)

Truyền thông địa phương đưa tin, giao tranh giữa Quân đội Arakan và quân đội chính phủ ở các thị trấn Minbya, Maungdaw, Mrauk-U và Kyauktaw. Các báo cáo cho biết quân đội đã phong tỏa tất cả các con đường trong khu vực bị ảnh hưởng và người dân ở thủ phủ Sittwe của bang được lệnh không ra ngoài sau 9 giờ tối.

Quân đội Arakan là cánh quân sự được huấn luyện bài bản và được trang bị vũ khí tốt của phong trào dân tộc thiểu số Rakhine đang tìm kiếm sự độc lập từ chính quyền trung ương.

Rakhine còn được biết đến với cái tên cũ là Arakan. Đây là nơi diễn ra chiến dịch chống nổi dậy của quân đội chính phủ Myanmar vào năm 2017, khiến khoảng 740.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số phải vượt biên giới qua Bangladesh.

Quân đội Arakan, cùng với Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar và Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang, tự gọi mình là Liên minh Ba Anh em, đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 27/10 tại phía Bắc bang Shan, Đông Bắc Myanmar dọc biên giới với Trung Quốc.

Liên minh này đã giành được những chiến thắng lớn và chính phủ quân sự thừa nhận đã mất quyền kiểm soát ba thị trấn, một trong số đó là cửa khẩu biên giới quan trọng để giao thương với Trung Quốc. Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar tuyên bố đã chiếm được một thị trấn khác là Kunlong vào ngày 12/11.

Hội đồng quân sự cầm quyền của Myanmar đã tuyên bố thiết quân luật tại 8 thị trấn gần biên giới Trung Quốc, tờ Global New Light of Myanmar do nhà nước kiểm soát đưa tin hôm thứ Hai.

Cuộc tấn công ở phía Bắc bang Shan được coi là một thách thức đáng kể đối với quân đội chính phủ, vốn đang phải vật lộn để ngăn chặn các cuộc nổi dậy trên toàn quốc của các thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhân dân. Đây là tổ chức được thành lập sau khi quân đội hạ bệ bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2/2021. Tổ chức này cũng thiết lập các liên minh lỏng lẻo với một số nhóm vũ trang sắc tộc.

Quyền tổng thống Myanmar do quân đội bổ nhiệm, Myint Swe, cho biết tại cuộc họp tuần trước của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia rằng đất nước đang trong tình trạng nguy hiểm và có thể bị chia cắt nếu quân đội không quản lý hiệu quả các vấn đề ở bang Shan.

