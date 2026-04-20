Bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan, quân đội sơ tán khẩn cấp dân cư biên giới

Theo ghi nhận từ các cơ quan an ninh tại thực địa, vào khoảng 11h00 ngày 20/4, các hoạt động quân sự được báo cáo diễn ra tại khu vực thị trấn Bue So (Myanmar), cách biên giới đối diện làng Mae Sam Laep, huyện Sop Moei (Thái Lan) khoảng 500 mét. Mục tiêu của các đợt oanh tạc được cho là nhắm vào các vị trí do lực lượng đối lập kiểm soát dọc đường biên. Trong số 9 quả bom được thả xuống khu vực sát biên giới, ít nhất một quả đã rơi trúng bờ sông Salween thuộc địa phận làng Mae Sam Laep, huyện Sop Moei (Thái Lan).

Cây cầu nối hai bờ sông Salween, khu vực biên giới hai nước Thái Lan - Myanmar. Ảnh: The Nation

Dù không gây thương vong về người, nhưng sức công phá và tiếng nổ lớn từ quả bom đã gây ra tình trạng hoảng loạn cho cư dân vùng biên. Trung đoàn Đặc nhiệm số 36 của quân đội Thái Lan đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thiết lập hành lang an toàn, di dời toàn bộ người dân tại khu vực rủi ro sang nơi khác lánh nạn.

Hiện lực lượng biên phòng Thái Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao, tăng cường tuần tra và giám sát chặt chẽ các diễn biến quân sự xuyên biên giới. Giới chức địa phương khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân Thái Lan trước những tác động từ xung đột bên kia đường biên.