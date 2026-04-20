中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan, quân đội sơ tán khẩn cấp dân cư biên giới

Thứ Hai, 16:37, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/4, truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội Thái Lan đã phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân tại khu vực biên giới tỉnh Mae Hong Son, sau khi một đợt không kích từ phía Myanmar khiến bom rơi lạc xuống lãnh thổ Thái Lan.

Theo ghi nhận từ các cơ quan an ninh tại thực địa, vào khoảng 11h00 ngày 20/4, các hoạt động quân sự được báo cáo diễn ra tại khu vực thị trấn Bue So (Myanmar), cách biên giới đối diện làng Mae Sam Laep, huyện Sop Moei (Thái Lan) khoảng 500 mét. Mục tiêu của các đợt oanh tạc được cho là nhắm vào các vị trí do lực lượng đối lập kiểm soát dọc đường biên. Trong số 9 quả bom được thả xuống khu vực sát biên giới, ít nhất một quả đã rơi trúng bờ sông Salween thuộc địa phận làng Mae Sam Laep, huyện Sop Moei (Thái Lan).

Cây cầu nối hai bờ sông Salween, khu vực biên giới hai nước Thái Lan - Myanmar. Ảnh: The Nation

Dù không gây thương vong về người, nhưng sức công phá và tiếng nổ lớn từ quả bom đã gây ra tình trạng hoảng loạn cho cư dân vùng biên. Trung đoàn Đặc nhiệm số 36 của quân đội Thái Lan đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thiết lập hành lang an toàn, di dời toàn bộ người dân tại khu vực rủi ro sang nơi khác lánh nạn.

Hiện lực lượng biên phòng Thái Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao, tăng cường tuần tra và giám sát chặt chẽ các diễn biến quân sự xuyên biên giới. Giới chức địa phương khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân Thái Lan trước những tác động từ xung đột bên kia đường biên.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan bom rơi sơ tán dân cư quan hệ thái lan-myanmar
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới
VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

Lật xe chở người Myanmar nhập cư trái phép tại Thái Lan, hàng chục người bị thương
VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan hôm 26/2 đã phát hiện và truy đuổi một xe bán tải chở 44 người Myanmar nhập cư trái phép tại tỉnh Kanchanaburi. Trong lúc bỏ chạy, chiếc xe bị lật, khiến 21 người bị thương.

Myanmar hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ năm 2021
VOV.VN - Các quan chức Myanmar đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, dự kiến bắt đầu vào ngày mai. Cuộc bầu cử được tổ chức theo nhiều giai đoạn trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Đông Nam Á vẫn còn nhiều bất ổn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ