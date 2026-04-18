中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

Thứ Bảy, 18:46, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

Chuyến thăm của ông Sihasak đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao trong khối ASEAN tới Myanmar kể từ khi nước này thành lập Chính phủ mới sau kỳ bầu cử vừa qua. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Thái Lan sẽ hội kiến các lãnh đạo Chính phủ Myanmar để trao đổi về các chương trình hợp tác song phương và thảo luận về tình hình thực tế hậu bầu cử.

thai lan thuc day quan he song phuong voi myanmar hau bau cu hinh anh 1
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: MFA Thái Lan

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing ban hành lệnh ân xá nhân dịp Tết cổ truyền Thingyan, giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn Nhà nước Myanmar, và trả tự do cho 4.335 tù nhân, trong đó có cựu Tổng thống Win Myint.

Sau sự kiện chính biến năm 2021, ASEAN vẫn duy trì lập trường thận trọng với Myanmar thông qua việc hạn chế đại diện cấp cao tham dự các hội nghị khu vực. ASEAN cũng liên tục thúc đẩy thực hiện “Đồng thuận 5 điểm”, bao gồm ngừng bắn, đối thoại chính trị và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời chưa đưa ra tuyên bố công nhận chính thức kết quả bầu cử gần đây tại Myanmar.

Giới phân tích nhận định, chuyến thăm của ông Sihasak mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng trong việc duy trì kênh đối thoại giữa ASEAN và Myanmar. Tuy nhiên, mức độ công nhận chính thức đối với chính quyền mới tại Naypyidaw vẫn sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào sự thống nhất và lập trường chung của toàn khối.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan Myanmar quan hệ song phương Sihasak Phuangketkeow ASEAN hậu bầu cử Min Aung Hlaing Aung San Suu Kyi Đồng thuận 5 điểm ngoại giao khu vực
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint
Myanmar giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, trả tự do cho cựu Tổng thống Win Myint

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar (Thingyan), nước này đã công bố lệnh đặc xá cho hơn 4.300 tù nhân. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Win Myint đã chính thức được trả tự do, trong khi bản án của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cũng được giảm nhẹ. 

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar (Thingyan), nước này đã công bố lệnh đặc xá cho hơn 4.300 tù nhân. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Win Myint đã chính thức được trả tự do, trong khi bản án của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cũng được giảm nhẹ. 

VOV.VN - Quốc hội lưỡng viện Myanmar hôm 9/4 đã phê chuẩn danh sách Nội các, trong đó có nhiều gương mặt là cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Tổng thống Min Aung Hlaing cùng các thành viên chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10/4, chính thức kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành đất nước giai đoạn mới.

VOV.VN - Quốc hội lưỡng viện Myanmar hôm 9/4 đã phê chuẩn danh sách Nội các, trong đó có nhiều gương mặt là cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Tổng thống Min Aung Hlaing cùng các thành viên chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10/4, chính thức kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành đất nước giai đoạn mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ