Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

Chuyến thăm của ông Sihasak đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao trong khối ASEAN tới Myanmar kể từ khi nước này thành lập Chính phủ mới sau kỳ bầu cử vừa qua. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Thái Lan sẽ hội kiến các lãnh đạo Chính phủ Myanmar để trao đổi về các chương trình hợp tác song phương và thảo luận về tình hình thực tế hậu bầu cử.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: MFA Thái Lan

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing ban hành lệnh ân xá nhân dịp Tết cổ truyền Thingyan, giảm án cho bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn Nhà nước Myanmar, và trả tự do cho 4.335 tù nhân, trong đó có cựu Tổng thống Win Myint.

Sau sự kiện chính biến năm 2021, ASEAN vẫn duy trì lập trường thận trọng với Myanmar thông qua việc hạn chế đại diện cấp cao tham dự các hội nghị khu vực. ASEAN cũng liên tục thúc đẩy thực hiện “Đồng thuận 5 điểm”, bao gồm ngừng bắn, đối thoại chính trị và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời chưa đưa ra tuyên bố công nhận chính thức kết quả bầu cử gần đây tại Myanmar.

Giới phân tích nhận định, chuyến thăm của ông Sihasak mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng trong việc duy trì kênh đối thoại giữa ASEAN và Myanmar. Tuy nhiên, mức độ công nhận chính thức đối với chính quyền mới tại Naypyidaw vẫn sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào sự thống nhất và lập trường chung của toàn khối.