Bulgaria bổ sung 5 hệ thống tên lửa phòng không sau vụ UAV tấn công ở Biển Đen

Phát biểu trước cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, chính phủ sẽ phê duyệt kế hoạch chi tiêu đầu tư cho 5 hệ thống tên lửa phòng không bổ sung, đồng thời cảnh báo, việc thiết lập các năng lực cần thiết để chống lại hệ thống không người lái trên biển và trên không là quá trình phức tạp, đòi hỏi thời gian, kinh phí và một cách tiếp cận có hệ thống.

Nhà lãnh đạo Bulgaria cho biết thêm, các kế hoạch đã được khởi xướng từ năm 2023 nhằm mua các hệ thống UAV hiện đại có khả năng giám sát toàn bộ Vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Tuy nhiên, sáng kiến này sau đó không có tiến triển. Đối với kế hoạch lần này, Bộ trưởng Quốc phòng đã hoàn tất các tài liệu cần thiết và một quy trình đấu thầu đã được khởi động, trong đó có việc gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới các công ty hàng đầu thế giới.

Một phần của hệ thống phòng không IRIS-T SLM (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Radev cũng nhắc lại các bước triển khai cụ thể của Bulgaria nhằm nâng cao khả năng phòng thủ bao gồm việc Bulgaria tham gia Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu từ năm 2022 và ký kết hợp đồng để mua một hệ thống phòng không IRIS-T. Hiện dự án mua thêm 5 hệ thống tên lửa phòng không đã được Chính phủ của Thủ tướng Radev thông qua trong ngày và hợp đồng có thể sẽ được ký trong vòng vài tuần tới.

Quyết định bổ sung 5 hệ thống tên lửa phòng không của Bulgaria được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trong Vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ngày càng diễn biến phức tạp, khi các cuộc tấn công bằng UAV không chỉ đe dọa hoạt động hàng hải mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực bảo vệ và ứng phó. Trước đó, ngày 6/10, hai tàu thương mại đã bị UAV tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ở Biển Đen.

Giới phân tích cho rằng, việc bổ sung các hệ thống tên lửa phòng không sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng thủ của Bulgaria, đồng thời tăng cường đóng góp của nước này vào khả năng phòng thủ tập thể của NATO.