Tên lửa đạn đạo Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine

Phòng không Ukraine để lọt toàn bộ tên lửa đạn đạo Nga

Theo giới chức Ukraine, các tên lửa đạn đạo Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng không và đánh trúng nhiều mục tiêu do Kiev đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, đặc biệt là loại Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) do Mỹ sản xuất.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy sau một cuộc không kích của Nga vào Kiev. Ảnh: AP

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 6/7, Nga đã phóng 351 máy bay không người lái (UAV) cùng 68 tên lửa, phần lớn nhằm vào thủ đô Kiev. Trong số đó có 29 tên lửa đạn đạo và lực lượng phòng không Ukraine không đánh chặn được quả nào do thiếu tên lửa đánh chặn phù hợp.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho rằng Nga đang tận dụng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn của Ukraine cũng như trên toàn cầu để gia tăng hiệu quả các đòn tập kích. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cũng cảnh báo Nga đang tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo với quy mô chưa từng có, đồng thời khai thác tình trạng khan hiếm tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine.

"Tác chiến phòng không đã đạt kết quả tốt trong việc đánh chặn UAV và tên lửa hành trình, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 6/7, một ngày sau khi cảnh báo Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tên lửa đánh chặn.

Ukraine hiện triển khai nhiều tầng phòng không để bảo vệ các thành phố lớn như Kiev, trong đó phần lớn dựa vào các hệ thống do phương Tây viện trợ. Nòng cốt là hệ thống Patriot MIM-104 do Mỹ sản xuất, vốn được xem là lá chắn hiệu quả nhất của Ukraine trước các tên lửa đạn đạo tốc độ cao của Nga.

Patriot có thể sử dụng nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau, trong đó có PAC-3 với giá ước tính gần 4 triệu USD mỗi quả. Giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định nước này không có đủ số lượng PAC-3 và liên tục kêu gọi các nước NATO tăng cường viện trợ.

Hồi đầu tuần, Kiev tiếp tục nhấn mạnh lời kêu gọi này, cho rằng trên thế giới vẫn còn lượng đáng kể tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ và số vũ khí này sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu được chuyển giao cho Ukraine.

"Bây giờ là thời điểm các tên lửa đánh chặn cần được triển khai trong hệ thống phòng không của Ukraine, thay vì tiếp tục nằm trong các kho dự trữ", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

Kiev tiếp tục kêu gọi đồng minh và đối tác tăng cường hỗ trợ

Người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara trong tuần này. Theo giới quan sát, vấn đề tăng cường năng lực phòng không nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nội dung trọng tâm trong các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận liên minh vẫn tiếp tục chuyển giao tên lửa đánh chặn cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nguồn cung loại vũ khí này trong kho dự trữ của các nước thành viên là có hạn, đồng thời kêu gọi tăng tốc năng lực sản xuất.

Mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng đang mở rộng sản xuất tên lửa Patriot, nhu cầu đối với loại vũ khí này vẫn rất lớn trên phạm vi toàn cầu. Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông đã sử dụng hàng trăm tên lửa đánh chặn trong cuộc xung đột với Iran hồi đầu năm. Theo học thuyết phòng không, để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu, mỗi tên lửa đạn đạo thường cần ít nhất hai tên lửa đánh chặn, khiến kho dự trữ có thể nhanh chóng suy giảm trong các cuộc xung đột cường độ cao.

Áp lực đối với nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn toàn cầu vì thế ngày càng gia tăng, trong khi năng lực sản xuất nhiều năm qua vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong dài hạn, Ukraine cho biết đang phối hợp với các đối tác châu Âu nhằm triển khai các chương trình mua sắm bổ sung.

"Chúng tôi đã ký các hợp đồng mua tên lửa đánh chặn Patriot và đang tiếp tục đàm phán thêm những thỏa thuận khác. Dự kiến các lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao từ năm tới", Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết.

Ông Mykhailo Fedorov cũng kêu gọi các đối tác nhanh chóng chuyển giao số tên lửa hiện có trong kho dự trữ, đồng thời bổ sung lại lượng vũ khí này sau bằng các đợt sản xuất và bàn giao trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đang kêu gọi các đối tác phương Tây khẩn trương cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE), loại vũ khí được Kiev đánh giá là có khả năng đối phó hiệu quả với các tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander và Tsirkon.

"Thật vô lý khi trong thế giới hiện đại, năng lực sản xuất vẫn chưa được mở rộng đến mức cần thiết để bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo", ông Zelensky nói.