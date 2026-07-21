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Bulgaria cân nhắc hỗ trợ hoạt động của Mỹ ở Trung Đông

Thứ Ba, 05:30, 21/07/2026
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VOV.VN - Bulgaria đang cân nhắc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông thông qua việc cho phép triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và quân nhân Mỹ tại Căn cứ không quân Bezmer của nước này.

Ngày 20/7, Hội đồng Bộ trưởng đã chính thức đề xuất Quốc hội Bulgaria phê chuẩn việc triển khai tối đa 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135, cùng tối đa 250 quân nhân Mỹ và các thiết bị liên quan tại Căn cứ không quân Bezmer từ ngày 24/7 đến ngày 1/10.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, chính phủ đã nhận được công hàm ngoại giao từ Đại sứ quán Mỹ vào ngày 17/6, trong đó yêu cầu được triển khai lực lượng theo khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Quốc phòng năm 2006 giữa Bulgaria và Mỹ. Theo ông Radev, căn cứ vào luật pháp Bulgaria, việc triển khai này bắt buộc phải có sự chấp thuận của Quốc hội vì đây không phải là một hoạt động mang tính chất tập trận thông thường trong khuôn khổ NATO mà là sự hỗ trợ các hoạt động của Mỹ tại Trung Đông.

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Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: Theo Reuters)

Thủ tướng Radev cũng chỉ trích chính phủ tiền nhiệm về cách thức triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ tại sân bay Sofia hồi đầu năm nay. Nhà lãnh đạo Bulgaria cho rằng, chính phủ cũ đã hành động trước khi xin phép Quốc hội và đã đặt máy bay tại một sân bay dân sự thay vì sử dụng một cơ sở quân sự chuyên biệt. Việc triển khai này không tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý cần thiết và tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với đề xuất hiện tại.

Về phía các đảng phái, Liên minh trung hữu GERB-UDF và Phong trào vì Quyền và Tự do (DPS) tuyên bố sẽ ủng hộ đề xuất của chính phủ, đồng thời cho rằng, việc triển khai là phù hợp với các cam kết của Bulgaria đối với các đồng minh phương Tây. Trong khi đó, Liên minh Bulgaria Dân chủ kêu gọi Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các cơ quan tình báo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan trước khi các nghị sĩ bỏ phiếu.

Theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng năm 2006 giữa Bulgaria và Mỹ, Căn cứ không quân Bezmer được chỉ định là cơ sở sử dụng chung giữa hai nước. Tuy nhiên, theo luật pháp Bulgaria, quyết định về việc triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và quân nhân Mỹ không chỉ dựa vào đề xuất của chính phủ, mà phải do Quốc hội Bulgaria đưa ra. Dự kiến, Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội sẽ xem xét đề xuất này tại một phiên họp bất thường vào ngày 21/7.

Theo giới phân tích, đề xuất lần này có thể sẽ đặt Bulgaria vào tình thế phải cân bằng giữa việc thực hiện nghĩa vụ đồng minh với Mỹ và nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào các cuộc xung đột bên ngoài châu Âu.

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Bulgaria tuyên bố rút khỏi liên minh ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết Bulgaria sẽ rút khỏi Liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga.

 

Như Hoa/VOV-Praha
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