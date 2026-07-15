Bulgaria tuyên bố rút khỏi liên minh ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết ông đã nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh tự nguyện trong tuần này, nhưng xác nhận Bulgaria sẽ không còn tham gia sáng kiến này nữa.

Ông Radev cho biết nước này không phải là một phần của liên minh thúc đẩy việc tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Bulgaria không ủng hộ viện trợ cho Kiev và tin rằng giải pháp cho cuộc xung đột này nằm ở nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt leo thang xung đột hơn là kéo dài bằng các biện pháp quân sự.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Nguồn: Reuters

Liên minh tự nguyện do Pháp và Anh dẫn đầu, quy tụ hơn 30 quốc gia phối hợp hỗ trợ quân sự và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Khoảng 25 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Paris.

Ông Radev cho biết Bulgaria sẽ tiếp tục theo đuổi các cam kết an ninh riêng thông qua NATO và Liên minh châu Âu, lập luận rằng các quyết định về phòng thủ tập thể được đưa ra trong khuôn khổ các tổ chức này chứ không phải trong các liên minh tạm thời.

Việc rút lui này diễn ra sau một loạt các động thái chính sách của chính phủ Bulgaria kể từ khi ông lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 4 vừa qua, khiến Bulgaria xa rời lập trường chủ đạo của EU về cuộc xung đột ở Ukraine. Tháng trước, chính phủ nước này đã ngừng cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân sự nhà nước cho Ukraine, khẳng định Bulgaria đã cung cấp đủ hỗ trợ cần thiết và cần ưu tiên an ninh trong nước cũng như các biện pháp ổn định kinh tế.

Ông Radev từ lâu đã phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí và kêu gọi một giải pháp đàm phán cho xung đột hiện nay. Chính phủ Bulgaria cũng đã áp dụng cách tiếp cận quyết đoán hơn trong EU về các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tháng trước, Bulgaria đe dọa phủ quyết gói trừng phạt thứ 21 của khối nếu một số cá nhân không được xóa khỏi danh sách đen. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp của EU với Nga chưa đạt hiệu quả sau khi đã thực hiện 20 gói trừng phạt và cần có các biện pháp phù hợp hơn để không gây tổn hại cho các quốc gia tham gia. Những động thái này của Bulgaria cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực duy trì sự thống nhất trong khối đối với Ukraine.