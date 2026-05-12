EU bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

Thứ Ba, 09:02, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp - quốc phòng và “hạm đội bóng tối” của Nga.

Phát biểu tại họp báo ngày 11/5, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết, EU đã gửi đề xuất tới các nước thành viên về các biện pháp hạn chế mới đối với Nga. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu.

eu bat dau chuan bi goi trung phat thu 21 nham vao nga hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Liên minh châu Âu cho biết khối này cũng thay đổi cách tiếp cận liên tục và linh hoạt hơn đối với các lệnh trừng phạt thay vì chờ thống nhất các gói quy mô lớn như trước đây. Mục tiêu chung của các biện pháp là từng bước hạn chế nguồn thu của Nga.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với Nga, bổ sung 16 cá nhân và 7 tổ chức, trong đó có Trường Hải quân Nakhimov, Câu lạc bộ quân sự - yêu nước tại Crimea, Trung tâm Hiệp hội Tự nguyện Hỗ trợ Lục quân, Không quân và Hải quân (DOSAAF) Nga cùng một số trung tâm thanh thiếu niên như Orlyonok, “Cánh buồm đỏ thắm” và Smena.

Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về kế hoạch chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu, song trước đó nhiều lần khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không hiệu quả và không thể tác động tới các quyết định chiến lược của Nga.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: trừng phạt Nga gói trừng phạt thứ 21 Liên minh châu Âu tổ hợp công nghiệp - quốc phòng hạm đội bóng tối xung đột Ukraine
New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga

