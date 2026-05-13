Cuba trước vòng xoáy trừng phạt, Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 11/5 bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Cuba đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm giảm bớt khó khăn mà người dân Cuba đang phải gánh chịu.

Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở Cuba. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nairobi (Kenya), ông Guterres khẳng định: “Lập trường của Liên hợp quốc đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba là rất rõ ràng. Hàng năm, Đại hội đồng Liên hợp quốc đều có nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây, cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba. Rõ ràng, chúng tôi rất lo ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba. Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho Cuba, điều cần thiết là phải có một cuộc đối thoại thực chất để bảo đảm người dân Cuba không tiếp tục phải chịu đựng khó khăn nghiêm trọng như hiện nay”.

Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào tập đoàn kinh tế GAESA do quân đội Cuba kiểm soát cùng một liên doanh khai khoáng Cuba - Canada.

Kể từ đầu năm 2026, Washington liên tục siết chặt sức ép lên Havana sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch nhằm vào đồng minh thân cận của Cuba là Venezuela. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump không chỉ mở rộng lệnh trừng phạt mà còn hạn chế phần lớn nguồn cung dầu mỏ đến Cuba, khiến quốc gia này rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, mất điện kéo dài và khủng hoảng năng lượng sâu sắc.

Các chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc trước đó đã mô tả chính sách phong tỏa nhiên liệu của Mỹ là tình trạng “bỏ đói năng lượng”, đe dọa trực tiếp đến các quyền cơ bản của người dân Cuba như tiếp cận điện, y tế, giáo dục và nước sạch.

Trong khi đó, chính quyền Cuba cáo buộc Washington tiến hành “cưỡng ép phi pháp” và làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế của người dân. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gọi các biện pháp mới của Mỹ là hành động “mang tính ép buộc”, còn Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cảnh báo những phát ngôn từ Washington đang làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong khu vực.

Dù căng thẳng leo thang, Tổng thống Donald Trump hôm qua 12/5 bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ “sẽ tiến hành đối thoại”, song không nêu chi tiết cụ thể.

Giới quan sát cho rằng lời kêu gọi đối thoại từ Liên hợp quốc phản ánh lo ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ khủng hoảng Cuba leo thang thành một cuộc đối đầu địa chính trị mới tại khu vực Caribe. Trong bối cảnh nền kinh tế Cuba đang kiệt quệ vì thiếu nhiên liệu, lạm phát và mất điện kéo dài, mọi nỗ lực ngoại giao trong thời gian tới được đánh giá sẽ có ý nghĩa quyết định đối với ổn định khu vực và đời sống của hàng triệu người dân Cuba.