“Bước tiến lớn” của NASA trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi

Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết kính viễn vọng đã tách khỏi tên lửa, các tấm pin Mặt trời và hệ thống che nắng đã được triển khai. Các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi Trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh, dữ liệu về Trái Đất.

Tên lửa Falcon Heavy của SpaceX phóng kính thiên văn không gian Nancy Grace Roman của NASA từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ, ngày 30/8/2026. Ảnh: Reuters

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết: “Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Vì vậy, như các bạn đã biết, Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về Vũ trụ”.

Bà Nicky Fox - Phó Giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học, NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra “một bước tiến lớn” trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.

“Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi ‘Liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ?’. Cho dù bạn thích không gian, thích công nghệ hay bất cứ điều gì khác, mọi người đều nhìn lên bầu trời và tự hỏi, liệu mình có đơn độc không? Chúng ta có đơn độc không? Có phải có một Trái đất 2.0 khác đang nhìn lại mình? Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không”, bà Nicky Fox nói.

Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại hành tinh, Roman sẽ nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối - hai trong số những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao.

Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra, hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến được truyền về trước kỳ nghỉ đông.

Sứ mệnh Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nếu nguồn nhiên liệu cho phép.