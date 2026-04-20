  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

Thứ Hai, 06:18, 20/04/2026
VOV.VN - Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng  Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

Bộ trưởng Ngoại giao Baiba Braže và người đồng cấp Margus Tsahkna cho biết, Latvia và Estonia sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng Slovakia bay qua không phận của các nước này để tới Moscow - nơi ông Fico dự định tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 sắp tới.

Ông Tsahkna nhấn mạnh, không quốc gia nào được phép lợi dụng không phận Estonia để tăng cường quan hệ với Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Đồng thời lưu ý, mặc dù EU và NATO có quy trình thống nhất về cấp phép bay cho các chuyến thăm chính thức, tuy nhiên quy trình này không áp dụng trong trường hợp liên quan đến Nga.

cac nuoc baltic se dong cua khong phan voi may bay cho thu tuong slovakia den nga hinh anh 1
Thủ tướng Slovakia Robert Fico - Ảnh: Reuters

Litva cũng có động thái tương tự viện dẫn lý do, chuyến bay của nhà lãnh đạo Slovakia đến Moscow nhạy cảm cả về mặt kỹ thuật và ngoại giao. Ngoài ra, các nước Baltic cho rằng, việc thực hiện lệnh cấm là cách thể hiện sự đoàn kết, kiên định với Kiev và khẳng định lập trường phản đối Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Thủ tướng Fico đã công khai chỉ trích động thái của các nước Baltic, đồng thời tuyên bố, ông sẽ tìm tuyến đường thay thế và chương trình tại Moscow dự kiến vẫn sẽ diễn ra.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Baltic được đưa ra trong bối cảnh kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Slovakia dưới thời Thủ tướng Fico thường xuyên phản đối các gói viện trợ quân sự và tài chính của EU dành cho Ukraine, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế với Nga. Việc duy trì lập trường thân thiện với Nga đã khiến Slovakia đối mặt với sự chỉ trích của các nước thành viên EU.

Trước đó, năm 2025, các nước Baltic cũng đã từ chối cho phép nhà lãnh đạo Sloviakia sử dụng không phận để đến Nga tham dự Lễ duyệt binh, buộc máy bay chở ông Fico phải chọn lộ trình bay qua các khu vực khác.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba
VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

Lãnh đạo Séc và Slovakia ủng hộ Thủ tướng Orban trước cuộc bầu cử ở Hungary
VOV.VN - Ngày 11/4, Lãnh đạo Séc và Slovakia đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Hungary Orban ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội, trong bối cảnh ông Orban đang đối mặt với thách thức lớn nhất sau 16 năm cầm quyền đến từ đảng đối lập Tisza. 

Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga
VOV.VN - Ngày 4/4, Hungary và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại đối thoại với Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng tại châu Âu tăng cao.

