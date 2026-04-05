Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga

Chủ Nhật, 05:36, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, Hungary và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại đối thoại với Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng tại châu Âu tăng cao.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Orban (4/4), Thủ tướng Slovakia Fico cho biết, EU cần tạo ra một môi trường chính trị -pháp lý thuận lợi để các quốc gia thành viên cũng như toàn khối có thể nhanh chóng bổ sung trữ lượng khí đốt và dầu mỏ từ mọi nguồn cung có thể, bao gồm cả từ Nga. Theo ông, các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào lĩnh vực năng lượng Nga là không phù hợp trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao hiện nay và cần sớm được dỡ bỏ. Nhà lãnh đạo Slovakia cũng đề nghị EU khởi xướng một sáng kiến độc lập để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời thực hiện các bước quyết liệt nhằm khôi phục hoạt động của đường ống Druzhba-tuyến đường quan trọng cung cấp dầu cho nhiều nước Trung Âu.

Thủ tướng Orban cũng đưa ra tuyên bố tương tự, trong đó nhấn mạnh, EU cần đình chỉ mọi lệnh trừng phạt và hạn chế đối với năng lượng Nga càng sớm càng tốt, vì cuộc khủng hoảng nguồn cung ngày càng nghiêm trọng và châu Âu đang tiến gần hơn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự.

Thủ tướng Hungary Orban (trái) và Thủ tướng Slovakia Fico (phải) (Ảnh-Theo CTK)

Theo ông Orbán, nền kinh tế châu Âu đang bị đe dọa trực tiếp bởi tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả leo thang. Để vượt qua khó khăn này, EU buộc phải bổ sung trữ lượng dầu khí từ tất cả các nguồn có thể, với khối lượng tối đa và tốc độ nhanh nhất. Nhà lãnh đạo Hungary cũng kêu gọi EU gây áp lực để Tổng thống Zelensky nối lại đường ống Druzhba, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của EU cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng từ Nga, thay vào đó là chuyển sang chính sách năng lượng đắt đỏ hơn.

Tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia được đưa ra trong bối cảnh kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông nổ ra, giá dầu diesel tại châu Âu đã tăng hơn 30% và đạt mức hơn 200 USD/thùng vào ngày 2/4 vừa qua, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, thời điểm vừa xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt, đẩy lạm phát năng lượng lên mức báo động và đe dọa trực tiếp đến sản xuất công nghiệp cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân. Để đối phó với tình hình này, các nước Trung Âu đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hộ gia đình và doanh nghiệp.

Ba Lan và Hungary đã áp dụng giá trần nhiên liệu để kiềm chế đà tăng giá xăng dầu. Trong khi đó, tháng trước, Slovakia đã ra lệnh hạn chế bán dầu diesel trong 30 ngày, đồng thời yêu cầu người nước ngoài phải trả giá cao hơn cho loại nhiên liệu này. Bratislava cũng sử dụng nguồn dự trữ nhà nước để hỗ trợ nhà máy lọc dầu Slovnaft tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Latvia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus

VOV.VN - Quốc hội Latvia mới đây đã thông qua lần đọc cuối cùng các sửa đổi đối với Luật Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo đó gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi từ Nga và Belarus đến ngày 1/7/2027.

Như Hoa/VOV-Praha
Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh eo biển Hormuz trên thực tế đang bị hạn chế đối với phần lớn tàu thuyền, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 2/4 khẳng định tuyến đường huyết mạch này "vẫn mở cho chúng tôi".

VOV.VN - Nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đang rơi vào thế bế tắc.

