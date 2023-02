Campuchia đã khống chế được ổ dịch cúm gia cầm gần Việt Nam

Trao đổi với phóng viên, bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia khẳng định, ổ dịch cúm gia cầm tại tỉnh Prey Veng đã được khống chế.

Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia bà Or Vandine (khăn quàng đỏ) trao đổi với bác sĩ và người dân. Ảnh: Bộ Y tế Campuchia.

Trong ngày 26/2/2023, trung tâm xét nghiệm chỉ phát hiện 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm. Đối với trường hợp người cha của em bé bị tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm vào tuần trước thì đã được tái xét nghiệm và cho kết quả âm tính vào sáng nay (27/2). Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn được giữ lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Mặc dù, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng bà Or Vandine vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người dân cần nâng cao cảnh giác trước sự lây lan của dịch cúm gia cầm. Bà Or Vandine nhấn mạnh, trong trường hợp bị lây nhiễm thì virus cúm gia cầm này gây ảnh hưởng sức khỏe rất nghiêm trọng và tỉ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.

Kể từ đợt bùng phát dịch cúm gia cầm đầu tiên ở Vương quốc Campuchia vào năm 2005 tới nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 58 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 và chỉ có 19 người sống sót./.