Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia sụt giảm gần 30%

Tính chung trong tháng 1/2023, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đạt hơn 1,5 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2022 và kim ngạch nhập khẩu của Campuchia đạt 1,9 tỷ USD, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng đầu năm 2023, Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn thứ 3 của Campuchia sau Mỹ và Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của Campuchia và Việt Nam đạt 478,7 triệu USD, giảm 1,8% so với tháng 1 năm 2022.

Ảnh minh hoạ.

Theo ông Hong Vannak, chuyên gia kinh tế của Viện Hàn lâm Campuchia, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cạnh tranh địa chính trị và cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến người dân ở mỗi quốc gia phải siết chặt chi tiêu. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, trong đó có Campuchia. Ông nhấn mạnh: "Hiện nay, người dân sẽ hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yếu hàng ngày ( trừ thực phẩm). Trong khi đó các sản phẩm xuất khẩu của Campuchia là hàng dệt may, xe đạp,… Vì vậy, các đơn hàng sụt giảm là điều khó tránh khỏi".

Tuy nhiên, ông hi vọng rằng, nền kinh tế Campuchia và quốc tế sẽ phục hồi trong thời gian tới khi những khó khăn được giải quyết, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Trong năm 2022, nền kinh tế Campuchia phục hồi mạnh sau đại dịch và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại khu vực mới, qua đó giúp thu hút thêm đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Mức tăng trưởng GDP ước tính trong năm 2022 là 5.5%. Trong năm 2023, Chính phủ Campuchia ước tính tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 5,6%./.