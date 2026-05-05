中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người trốn nghĩa vụ quân sự ở Campuchia có thể đối mặt với án tù lên đến 5 năm

Thứ Ba, 14:59, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu trốn nghĩa vụ quân sự. Đây là một trong những hình phạt cứng rắn có trong dự thảo luật nghĩa vụ quân sự đang được Quốc hội Campuchia thảo luận. Dự thảo luật mới này không chỉ áp dụng cho nam thanh niên trong nước mà còn áp dụng đối với cả công dân mang hai quốc tịch.

Theo kênh Truyền hình quốc gia Campuchia đưa tin hôm nay (5/5), ông Kep ​​Chutema, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Công vụ và Biên phòng của Quốc hội Campuchia cho biết: Chính phủ và Quốc hội đang cùng nhau xây dựng dự thảo luật nghĩa vụ quân sự nhằm đạt chất lượng cao nhất, phục vụ lợi ích của quốc gia và nhân dân nói chung.   

Theo dự thảo luật “Nghĩa vụ quân sự” quy định công dân nam Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải hoàn thành 24 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc (có thể được gia hạn thêm 6 tháng trong trường hợp đặc biệt). Đối với nữ giới, nghĩa vụ quân sự không bắt buộc nhưng được khuyến khích tham gia trên cơ sở tự nguyện.

nguoi tron nghia vu quan su o campuchia co the doi mat voi an tu len den 5 nam hinh anh 1
Campuchia thảo luận về dự thảo luật nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự cũng áp dụng cho những người có hai quốc tịch và đang sinh sống tại Campuchia. “Trường hợp có hai quốc tịch, cá nhân có nhiều quốc tịch nhưng đang sinh sống tại Campuchia cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi công dân khác". Theo dự thảo luật, các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ quân sự: các nhà sư, lãnh đạo tôn giáo, người khuyết tật và các chuyên gia cao cấp đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho quốc gia.

Về hình phạt và phúc lợi, Quốc hội tuyên bố rằng để đảm bảo hiệu quả của luật, những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tiền và phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng và hoàn cảnh thực tế.

Đồng thời, thông qua luật này, Chính phủ Hoàng gia cũng đã xem xét các quyền lợi cho những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bao gồm ưu tiên trong việc làm ở khu vực công và tư nhân, giữ nguyên chức vụ và lương cho những người đang làm việc, được quay lại trường học mà vẫn giữ nguyên kết quả học tập trước đó, và được nhận trợ cấp sinh hoạt trong thời gian nghĩa vụ...

Ông Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết luật cũ năm 2006 chưa bao quát hết mọi khía cạnh của tình hình hiện nay. Do đó, việc cập nhật luật này là cần thiết để tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

quan nhan Campuchia, quan doi Campuchia, quoc khanh Campuchia 2025 -vov.jpg

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự, gồm 8 chương và 20 điều phù hợp với Hiến pháp của Campuchia để sớm trình lên Quốc hội nước này xem xét. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng mà Campuchia đang hướng tới.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: nghĩa vụ quân sự Campuchia trốn nghĩa vụ án tù án tù 5 năm hình phạt cứng rắn luật nghĩa vụ quân sự quốc hội Campuchia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN
Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 4/5 bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên, với Philippines đóng vai trò trung gian điều phối, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2026).

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 4/5 bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên, với Philippines đóng vai trò trung gian điều phối, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2026).

Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước
Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

VOV.VN - Ngày 3/5, giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo. Hoạt động này được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác.

Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

VOV.VN - Ngày 3/5, giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo. Hoạt động này được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác.

Quân đội Ấn Độ và Campuchia khai mạc tập trận chung CINBAX-II
Quân đội Ấn Độ và Campuchia khai mạc tập trận chung CINBAX-II

VOV.VN - Chiều ngày 3/5, 120 binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ đã có mặt tại Campuchia để tham dự cuộc tập trận song phương CINBAX-II với quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ quân sự và củng cố quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

Quân đội Ấn Độ và Campuchia khai mạc tập trận chung CINBAX-II

Quân đội Ấn Độ và Campuchia khai mạc tập trận chung CINBAX-II

VOV.VN - Chiều ngày 3/5, 120 binh sĩ thuộc quân đội Ấn Độ đã có mặt tại Campuchia để tham dự cuộc tập trận song phương CINBAX-II với quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ quân sự và củng cố quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ