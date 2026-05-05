Người trốn nghĩa vụ quân sự ở Campuchia có thể đối mặt với án tù lên đến 5 năm

Theo kênh Truyền hình quốc gia Campuchia đưa tin hôm nay (5/5), ông Kep ​​Chutema, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Công vụ và Biên phòng của Quốc hội Campuchia cho biết: Chính phủ và Quốc hội đang cùng nhau xây dựng dự thảo luật nghĩa vụ quân sự nhằm đạt chất lượng cao nhất, phục vụ lợi ích của quốc gia và nhân dân nói chung.

Theo dự thảo luật “Nghĩa vụ quân sự” quy định công dân nam Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải hoàn thành 24 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc (có thể được gia hạn thêm 6 tháng trong trường hợp đặc biệt). Đối với nữ giới, nghĩa vụ quân sự không bắt buộc nhưng được khuyến khích tham gia trên cơ sở tự nguyện.

Campuchia thảo luận về dự thảo luật nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự cũng áp dụng cho những người có hai quốc tịch và đang sinh sống tại Campuchia. “Trường hợp có hai quốc tịch, cá nhân có nhiều quốc tịch nhưng đang sinh sống tại Campuchia cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi công dân khác". Theo dự thảo luật, các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ quân sự: các nhà sư, lãnh đạo tôn giáo, người khuyết tật và các chuyên gia cao cấp đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho quốc gia.

Về hình phạt và phúc lợi, Quốc hội tuyên bố rằng để đảm bảo hiệu quả của luật, những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tiền và phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng và hoàn cảnh thực tế.

Đồng thời, thông qua luật này, Chính phủ Hoàng gia cũng đã xem xét các quyền lợi cho những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bao gồm ưu tiên trong việc làm ở khu vực công và tư nhân, giữ nguyên chức vụ và lương cho những người đang làm việc, được quay lại trường học mà vẫn giữ nguyên kết quả học tập trước đó, và được nhận trợ cấp sinh hoạt trong thời gian nghĩa vụ...

Ông Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết luật cũ năm 2006 chưa bao quát hết mọi khía cạnh của tình hình hiện nay. Do đó, việc cập nhật luật này là cần thiết để tăng cường quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.