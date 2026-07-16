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Campuchia siết kỷ cương kỳ thi THPT: Gian lận có thể bị xử lý hình sự

Thứ Năm, 15:27, 16/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 chất lượng, minh bạch và khách quan, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao cùng Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia (ACU) đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia mới đây đã chính thức công bố lịch trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 10/8/2026. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh, Bộ đã ban hành hệ thống quy chế thi nghiêm ngặt, hướng tới một kỳ thi nói không với tiêu cực.

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Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo quy chế mới dựa trên Luật Giáo dục Campuchia, mọi hành vi gian lận thi cử hoặc thi hộ dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc bằng các chế tài hành chính và hình sự, bao gồm cả việc phạt tiền và đình chỉ thi có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Việc chuẩn hóa quy chế này được dư luận đánh giá là bước đi mạnh mẽ nhằm đem lại sự công bằng cho tất cả học sinh nỗ lực học tập.

Một điểm sáng đáng chú ý trong công tác chuẩn bị năm nay là sự tham gia tích cực của cộng đồng. Cơ quan Chống Tham nhũng Campuchia (ACU) đã ra thông báo tuyển dụng và thành lập đội ngũ giám sát viên độc lập lên tới 4.150 người. Lực lượng này bao gồm các sinh viên và người lao động tự do từ 21 tuổi trở lên, có tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội.

Toàn bộ hơn 4.000 tình nguyện viên sau khi trải qua các vòng xét duyệt hồ sơ kỹ lưỡng sẽ được phân bổ đồng đều khắp các hội đồng thi tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước để phối hợp giám sát, trong đó tập trung đông nhất tại Thủ đô Phnom Penh (767 người), tỉnh Kandal (363 người) và tỉnh Siem Reap (304 người).

Để tối ưu hóa hiệu quả làm việc, ban tổ chức áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại thông qua các ứng dụng trực tuyến như: Angkor Life, Telegram… để kết nối thông tin liên lạc thông suốt trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Hai ngày trước kỳ thi, các tình nguyện viên sẽ được tập huấn chuyên sâu về quy chế và nghiệp vụ giám sát.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan chống tham nhũng và lực lượng tình nguyện viên trẻ tuổi thể hiện quyết tâm lớn của quốc gia Đông Nam Á này trong việc xây dựng một môi trường thi cử lành mạnh, làm nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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