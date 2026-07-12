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Lại xuất hiện thông tin về gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Chủ Nhật, 19:52, 12/07/2026
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VOV.VN - Ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Hôm nay (12/7), mạng xã hội xuất hiện bài phản ánh dấu hiệu tiêu cực, gian lận tại điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Theo nội dung trên mạng, vụ việc gian lận xảy ra tại phòng thi 242, khi có 2 thí sinh được “giám thị làm bài”.

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Nội dung phản ánh tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

Trước đó, ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về tiêu cực thi cử tại Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có).

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

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Điểm thi trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

Trước những thông tin về gian lận trong thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị trên mạng xã hội, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: “Phải xác nhận thông tin, làm rõ các khâu nên vẫn chưa có kết quả cụ thể, cần phải kiểm tra, rà soát thông tin chặt chẽ, chính xác tất cả nội dung tố cáo. Việc kiểm tra này chắc chắn phải có các lực lượng chức năng cùng vào cuộc. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng với ngành để vào cuộc triển khai nắm bắt thông tin, rà soát các nội dung, phối hợp với các phòng chuyên môn và công an để kiểm tra, rà soát tất cả các quy trình đối với các điểm thi trên địa bàn”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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