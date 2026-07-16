Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?
VOV.VN - Sau những nghi vấn gian lận tại một số hội đồng thi, cùng việc cơ quan chức năng rà soát dấu hiệu bất thường ở một số địa phương, các chuyên gia cho rằng "chốt chặn" quyết định sự công bằng của kỳ thi là giám sát độc lập, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người tổ chức.
VOV.VN - Kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, số điểm từ 9,0 trở lên của các bài thi không tập trung tại một phòng thi hoặc một điểm thi cụ thể, mà được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi trên toàn tỉnh và ở hầu hết các môn thi.
VOV.VN - Ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).