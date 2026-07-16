Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

Không có dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Sơn La

VOV.VN - Kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, số điểm từ 9,0 trở lên của các bài thi không tập trung tại một phòng thi hoặc một điểm thi cụ thể, mà được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi trên toàn tỉnh và ở hầu hết các môn thi.