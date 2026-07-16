English
/ PODCAST
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Thứ Năm, 10:04, 16/07/2026

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Giữ công bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bịt lỗ hổng gian lận, tăng giám sát độc lập
Giữ công bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bịt lỗ hổng gian lận, tăng giám sát độc lập

VOV.VN - Sau những nghi vấn gian lận tại một số hội đồng thi, cùng việc cơ quan chức năng rà soát dấu hiệu bất thường ở một số địa phương, các chuyên gia cho rằng "chốt chặn" quyết định sự công bằng của kỳ thi là giám sát độc lập, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người tổ chức.

Không có dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Sơn La
Không có dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Sơn La

VOV.VN - Kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, số điểm từ 9,0 trở lên của các bài thi không tập trung tại một phòng thi hoặc một điểm thi cụ thể, mà được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi trên toàn tỉnh và ở hầu hết các môn thi.

Lại xuất hiện thông tin về gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị
Lại xuất hiện thông tin về gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Nghe nhiều

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả