Cảnh sát toàn Nhật Bản được điều động đảm bảo an ninh Hội nghị G7

Hàng trăm cảnh sát trên toàn Nhật Bản đang được huy động về Hiroshima, bố trí cụ thể tại các vị trí, khu vực có liên quan tới Hội nghị. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ các địa phương cũng đang được điều động. Trong ngày mai, Osaka sẽ phái cử hơn 80 người thuộc lực lượng cứu hộ, 14 xe và 1 máy bay dùng cứu hộ đến Hiroshima. Lực lượng của một số địa phương khác như thành phố Kyushu đã xuất đến Hiroshima từ chiều nay.

Huấn luyện chống khủng bố đảm bảo an ninh HN G7. Ảnh: NHK

Hệ thống giao thông cũng được bố trí lại vào các ngày diễn ra hội nghị. Do lo ngại vật nổ có khả năng được để trong các hộp đựng hành lý thu phí, nên từ ngày 15/5, các hộp đựng hành lý đã ngừng phục vụ khách, đặc biệt là những hộp hành lý có ở Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima-nơi lãnh đạo các nước G7 sẽ có hoạt động đặt hoa tưởng niệm nạn nhân trong sự kiện ném bom nguyên tử năm 1945.

Tại đảo Ujina-nơi diễn ra Hội nghị và trung tâm thành phố Hiroshima, lực lượng cảnh sát sẽ được bố trí 24 h để đảm bảo an ninh. Do đảo Ujina cách trung tâm thành phố 5 km nên lực lượng an ninh biển, máy bay trực thăng sẽ được bố trí từ ngày 18-22/5.

Đề phòng những rủi ro khủng bố, không chỉ ở Hiroshima, 26 nhà ga có đông người qua lại của thủ đô Tokyo như Shibuya, Ginza, Ueno…cũng sẽ được bố trí lực lượng an ninh, đồng thời hạn chế các dịch vụ gửi đồ công cộng tại nhà ga. Trong lịch sử Hội nghị G7, năm 2005 tại London, Anh đã có vụ đánh bom khủng bố tại khu vực nhà ga London, mặc dù khi đó Hội nghị chính tiến hành tại Scotland. Nhật Bản cam kết sẽ đảm bảo an ninh để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trong khi đó, các Hội nghị Bộ trưởng liên quan của G7 cũng đã kết thúc. Các nội dung quan trọng đang được Nhật Bản gấp rút chuẩn bị để có thể đưa ra thảo luận và thống nhất tại Hội nghị./.