Cập nhật vụ nổ súng ở Seattle (Mỹ): 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương

Theo cảnh sát Seattle, vào thời điểm vụ việc xảy ra, lễ hội ẩm thực đang bước vào những giờ mở cửa cuối và thu hút rất đông người tham dự. Trong số người thiệt mạng, hai nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi một người khác không qua khỏi dù đã được đưa tới bệnh viện. Bốn người khác bị thương, gồm một bé trai 2 tuổi và ba người lớn, hiện đều trong tình trạng ổn định.

Vụ nổ súng diễn ra tại lễ hội ẩm thực truyền thống tại Seattle. Ảnh: AP

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Seattle, vụ việc bắt nguồn từ hai nghi phạm nổ súng nhắm vào nhau. Một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi cảnh sát đang truy tìm đối tượng còn lại. Nhà chức trách chưa công bố danh tính hay mô tả nghi phạm đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa đối với cộng đồng.

Thống đốc bang Washington, ông Bob Ferguson cho biết đã điều động lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ công tác điều tra và truy tìm nghi phạm còn lại, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc.