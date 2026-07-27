English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cập nhật vụ nổ súng ở Seattle (Mỹ): 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương

Thứ Hai, 15:52, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/7 (theo giờ địa phương), tại lễ hội ẩm thực truyền thống ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.

Theo cảnh sát Seattle, vào thời điểm vụ việc xảy ra, lễ hội ẩm thực đang bước vào những giờ mở cửa cuối và thu hút rất đông người tham dự. Trong số người thiệt mạng, hai nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi một người khác không qua khỏi dù đã được đưa tới bệnh viện. Bốn người khác bị thương, gồm một bé trai 2 tuổi và ba người lớn, hiện đều trong tình trạng ổn định.

cap nhat vu no sung o seattle my 3 nguoi thiet mang va 4 nguoi bi thuong hinh anh 1
Vụ nổ súng diễn ra tại lễ hội ẩm thực truyền thống tại Seattle. Ảnh: AP

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Seattle, vụ việc bắt nguồn từ hai nghi phạm nổ súng nhắm vào nhau. Một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi cảnh sát đang truy tìm đối tượng còn lại. Nhà chức trách chưa công bố danh tính hay mô tả nghi phạm đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa đối với cộng đồng.

Thống đốc bang Washington, ông Bob Ferguson cho biết đã điều động lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ công tác điều tra và truy tìm nghi phạm còn lại, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Quốc Khánh/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk là cựu cán bộ thuế, hiện là doanh nhân
Nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk là cựu cán bộ thuế, hiện là doanh nhân

VOV.VN - Ngày 3/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy xét nghi phạm gây ra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.

Nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk là cựu cán bộ thuế, hiện là doanh nhân

Nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk là cựu cán bộ thuế, hiện là doanh nhân

VOV.VN - Ngày 3/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy xét nghi phạm gây ra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.

Nổ súng sau trận đấu World Cup tại bang Massachusetts, ít nhất 4 người bị thương
Nổ súng sau trận đấu World Cup tại bang Massachusetts, ít nhất 4 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 4 người đã bị bắn sau khi hàng trăm người hâm mộ tụ tập ăn mừng sau một trận đấu tại World Cup 2026 ở bang Massachusetts, Mỹ, làm dấy lên lo ngại về an ninh bên lề giải đấu.

Nổ súng sau trận đấu World Cup tại bang Massachusetts, ít nhất 4 người bị thương

Nổ súng sau trận đấu World Cup tại bang Massachusetts, ít nhất 4 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 4 người đã bị bắn sau khi hàng trăm người hâm mộ tụ tập ăn mừng sau một trận đấu tại World Cup 2026 ở bang Massachusetts, Mỹ, làm dấy lên lo ngại về an ninh bên lề giải đấu.

Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche
Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche

VOV.VN - Ngày 16/6, một sự cố căng thẳng đã xảy ra trên biển khi một tàu quân sự của Nga thực hiện các phát bắn cảnh cáo hướng về phía một chiếc du thuyền mang cờ Anh tại khu vực eo biển Manche.

Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche

Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche

VOV.VN - Ngày 16/6, một sự cố căng thẳng đã xảy ra trên biển khi một tàu quân sự của Nga thực hiện các phát bắn cảnh cáo hướng về phía một chiếc du thuyền mang cờ Anh tại khu vực eo biển Manche.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ