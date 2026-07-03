Nạn nhân vụ nổ súng ở Đắk Lắk là cựu cán bộ thuế, hiện là doanh nhân
VOV.VN - Ngày 3/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy xét nghi phạm gây ra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.
Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 18h51 ngày 2/7, ông Hải đang ngồi uống nước và trò chuyện với một phụ nữ trước quán nước tại số 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột. Thời điểm này, một người đàn ông mặc áo màu xanh có chữ "Grab", đeo khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy màu trắng - đỏ dừng gần hiện trường.
Nghi phạm sau đó đi bộ áp sát nạn nhân, rút vật nghi là súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Ông Hải tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.
Ông Hứa Hồng Hải từng công tác tại Phòng Tổng hợp - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Năm 2007, ông Hải bị khởi tố, điều tra về hành vi nhận hối lộ và sau đó bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Sau khi chấp hành án, ông Hải tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, chủ yếu là kinh doanh sầu riêng. Ông Hải hiện là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận, giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu tại xã Ea Păl, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây tươi.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án và truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Clip hiện trường vụ việc (clip camera nhà dân):