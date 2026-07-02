English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Châu Âu tìm cách chấm dứt sự “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào Mỹ

Thứ Năm, 15:31, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nước châu Âu thành viên NATO đã bù đắp được gần như toàn bộ khoảng trống năng lực quân sự mà Mỹ để lại trong các kế hoạch phòng thủ của liên minh, ngoại trừ lĩnh vực máy bay ném bom chiến lược.

Theo nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters, NATO dự kiến sẽ công bố kết quả này tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7-8/7.

Trước đó, vào tháng 5, Mỹ đã thông báo với các đồng minh về quyết định giảm bớt năng lực quân sự cam kết dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, việc điều chỉnh này nhằm từng bước chấm dứt tình trạng “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào sức mạnh quân sự Mỹ, trong bối cảnh Washington phải chuẩn bị cho nguy cơ đối mặt đồng thời với nhiều cuộc xung đột tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

chau Au tim cach cham dut su phu thuoc khong lanh manh cua nato vao my hinh anh 1
Tiêm kích F-15E của Phi đội Tiêm kích số 494 thuộc Không quân Mỹ (USAF), triển khai tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Lakenheath. Ảnh: USAF

Giữa tháng 6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước đồng minh khác đang tăng cường đóng góp để bù đắp “phần lớn” khoảng trống mà Mỹ để lại, nhưng khi đó không công bố chi tiết.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO sau đó xác nhận với Reuters rằng: “Chỉ trong vài tuần, các đồng minh châu Âu đã cơ bản bù đắp được phần lớn những khoảng trống do Mỹ để lại trong Mô hình lực lượng NATO”.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của NATO, liên minh vẫn gặp khó khăn trong việc bù đắp năng lực máy bay ném bom chiến lược. Mỹ cho biết sẽ chỉ bố trí một máy bay ném bom chiến lược cho NATO thay vì 2 chiếc như trước.

Mỹ cũng không công khai chi tiết các nội dung cắt giảm. Tuy nhiên, theo số liệu do một nguồn tin quân sự cung cấp cho Reuters, việc điều chỉnh bao gồm nhiều loại khí tài, từ máy bay tiếp dầu, tiêm kích, máy bay không người lái đến tàu chiến.

Cụ thể, số lượng tiêm kích F-15 và F-15E Mỹ sẵn sàng triển khai cho NATO sẽ giảm khoảng một phần ba, từ 148 xuống còn 99 chiếc. Số máy bay không người lái MQ-4 và MQ-9 Reaper giảm một nửa, còn 12 chiếc. Số máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 giảm từ 79 xuống còn 63 chiếc. Mỹ cũng chỉ cam kết bố trí một máy bay ném bom chiến lược và một tàu sân bay cho NATO, thay vì hai như trước.

Ngoài ra, số máy bay tuần tra hàng hải giảm từ 26 xuống còn 15 chiếc; số tàu khu trục giảm từ 17 xuống còn 9 chiếc. Cam kết triển khai tàu ngầm mang tên lửa hành trình cũng bị cắt bỏ hoàn toàn.

Theo Reuters, NATO đang chịu sức ép chưa từng có khi một số quốc gia châu Âu lo ngại Washington có thể hiện thực hóa những tuyên bố trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi liên minh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran
Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO
Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Theo ông, kết quả đánh giá sẽ phụ thuộc vào mức độ các đồng minh NATO tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình.

Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO

Mỹ đánh giá lại hiện diện quân sự tại châu Âu, gia tăng sức ép với NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Theo ông, kết quả đánh giá sẽ phụ thuộc vào mức độ các đồng minh NATO tăng cường trách nhiệm đối với an ninh của chính mình.

Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"
Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 tuyên bố Washington sẽ tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với lực lượng quân sự Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính lục địa này.

Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"

Mỹ thúc đẩy mô hình "NATO 3.0"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 tuyên bố Washington sẽ tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với lực lượng quân sự Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính lục địa này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ