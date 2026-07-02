Châu Âu tìm cách chấm dứt sự “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào Mỹ

Theo nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters, NATO dự kiến sẽ công bố kết quả này tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7-8/7.

Trước đó, vào tháng 5, Mỹ đã thông báo với các đồng minh về quyết định giảm bớt năng lực quân sự cam kết dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, việc điều chỉnh này nhằm từng bước chấm dứt tình trạng “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào sức mạnh quân sự Mỹ, trong bối cảnh Washington phải chuẩn bị cho nguy cơ đối mặt đồng thời với nhiều cuộc xung đột tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Tiêm kích F-15E của Phi đội Tiêm kích số 494 thuộc Không quân Mỹ (USAF), triển khai tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh RAF Lakenheath. Ảnh: USAF

Giữa tháng 6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước đồng minh khác đang tăng cường đóng góp để bù đắp “phần lớn” khoảng trống mà Mỹ để lại, nhưng khi đó không công bố chi tiết.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO sau đó xác nhận với Reuters rằng: “Chỉ trong vài tuần, các đồng minh châu Âu đã cơ bản bù đắp được phần lớn những khoảng trống do Mỹ để lại trong Mô hình lực lượng NATO”.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của NATO, liên minh vẫn gặp khó khăn trong việc bù đắp năng lực máy bay ném bom chiến lược. Mỹ cho biết sẽ chỉ bố trí một máy bay ném bom chiến lược cho NATO thay vì 2 chiếc như trước.

Mỹ cũng không công khai chi tiết các nội dung cắt giảm. Tuy nhiên, theo số liệu do một nguồn tin quân sự cung cấp cho Reuters, việc điều chỉnh bao gồm nhiều loại khí tài, từ máy bay tiếp dầu, tiêm kích, máy bay không người lái đến tàu chiến.

Cụ thể, số lượng tiêm kích F-15 và F-15E Mỹ sẵn sàng triển khai cho NATO sẽ giảm khoảng một phần ba, từ 148 xuống còn 99 chiếc. Số máy bay không người lái MQ-4 và MQ-9 Reaper giảm một nửa, còn 12 chiếc. Số máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 giảm từ 79 xuống còn 63 chiếc. Mỹ cũng chỉ cam kết bố trí một máy bay ném bom chiến lược và một tàu sân bay cho NATO, thay vì hai như trước.

Ngoài ra, số máy bay tuần tra hàng hải giảm từ 26 xuống còn 15 chiếc; số tàu khu trục giảm từ 17 xuống còn 9 chiếc. Cam kết triển khai tàu ngầm mang tên lửa hành trình cũng bị cắt bỏ hoàn toàn.

Theo Reuters, NATO đang chịu sức ép chưa từng có khi một số quốc gia châu Âu lo ngại Washington có thể hiện thực hóa những tuyên bố trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi liên minh.