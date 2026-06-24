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Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

Thứ Tư, 07:32, 24/06/2026
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VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

“Tổng thống Trump đang làm chính xác những gì cần thiết, làm suy yếu khả năng hạt nhân của Iran”, Tổng thư ký NATO Rutte nói trong chương trình “Báo cáo đặc biệt với Bret Baier”.

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Tổng thư ký NATO Rutte. Ảnh: Deutschlandfunk.

Thời gian qua, nhiều nước nói với ông Trump rằng cuộc chiến với Iran “không phải là cuộc chiến của chúng tôi” và rằng “chúng tôi không bắt đầu nó”. Về điều này, Fox News trích dẫn lời ông Rutte nói rằng “Tôi nghĩ Tổng thống Trump, khi nói đến vấn đề Iran, đã làm chính xác những gì ông ấy cần làm”.

Đồng thời, khi nói về hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua và việc ký kết bản ghi nhớ (MOU) Mỹ - Iran, Tổng thư ký Rutte nói với nhà báo Baier rằng đó “là một thành công lớn” vì các nhà lãnh đạo đã đi đến những kết luận chung, đặc biệt là về việc mở cửa eo biển Hormuz.

“Tất cả các nhà lãnh đạo đều ủng hộ ông ấy khi nói đến vấn đề Iran”, ông Rutte giải thích thêm. “Tất cả các nhà lãnh đạo ở đó đều ủng hộ ông ấy khi nói đến nguyên tắc tự do hàng hải… Giờ đây, các đồng minh châu Âu đang triển khai mạnh mẽ các nguồn lực của họ gần eo biển”.

Phát ngôn mới của Tổng thư ký NATO Rutte cho thấy khối quân sự này có thể đã có những thay đổi quan điểm đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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