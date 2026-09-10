Cháy tàu hàng ở Thanh Đảo (Trung Quốc), 20 người thiệt mạng

Một tàu chở hàng nước ngoài đã bốc cháy vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa 10/9 khi đang neo đậu để bảo trì, sửa chữa tại Công ty TNHH Đóng tàu Bắc Hải ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Theo thông tin mới nhất từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, trên tàu có 42 người, trong đó 12 người đã được sơ tán an toàn, 5 người bị thương và được đưa đến bệnh viện, 25 người được báo cáo là mất tích. Ngọn lửa đã được dập tắt vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày (giờ địa phương). Tính đến 17 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 người trong số những người mất tích, nhưng tất cả đều không còn dấu hiệu sự sống.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Đóng tàu Thanh Đảo Bắc Hải ngày 10/9. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Sơn Đông và thành phố Thanh Đảo đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động các cơ quan ban ngành, như quản lý khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an, y tế và công nghệ thông tin, để triển khai công tác cứu hộ. Các lãnh đạo Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu “khẩn trương tìm kiếm người mất tích, làm tốt công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc và nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan theo quy định của pháp luật”.

Ông nhấn mạnh, “các địa phương và cơ quan liên quan phải rút bài học sâu sắc, rà soát kỹ lưỡng và khắc phục triệt để các nguy cơ cháy nổ, kiên quyết ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng xảy ra, bảo đảm hiệu quả an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Hình ảnh tại hiện trường. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Hình ảnh con tàu bị bốc cháy tại Thanh Đảo. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ những người bị mắc kẹt, điều trị cho người bị thương và “phòng ngừa nghiêm ngặt các thảm họa thứ cấp”.

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình và yêu cầu của Thủ tướng Lý Cường, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tỉnh Sơn Đông cũng đã huy động lực lượng, triển khai công tác ứng phó tại chỗ.