Cháy nhà máy giày tại Phúc Kiến (Trung Quốc), 28 người thiệt mạng

Theo cơ quan cứu hỏa thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng của công ty THHH Giày dép Huy Đằng (Huiteng), nằm ở thôn Giang Đầu, trấn Trần Đại, thành phố Tấn Giang vào khoảng 12h04’ ngày 9/7. Ngay sau đó, 183 nhân viên cứu hộ cùng 35 xe chữa cháy và máy bay trực thăng đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng của công ty TNHH Huy Đằng, thành phố Tấn Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội trên mái nhà xưởng, kèm theo cột khói đen dày đặc. Một số người bị mắc kẹt trên mái nhà trong thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 17h40’ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, song đã có tới 28 nạn nhân thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định điểm phát hỏa nằm tại tầng một của nhà xưởng.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ đạo khẩn, nhấn mạnh vụ việc gây thương vong nghiêm trọng, yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định.