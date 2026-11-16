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Cháy ở Phuket, Thái Lan ít nhất 11 người thiệt mạng

Thứ Hai, 12:02, 16/11/2026
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VOV.VN - Ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16/11 tại khu du lịch Patong, tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan. Từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines, Thủ tướng Thái Lan trực tiếp gọi điện chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Rạng sáng 16/11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một cơ sở kinh doanh và cho thuê xe máy nằm trong dãy nhà thương mại thuộc khu vực bãi biển Patong, tỉnh Phuket.

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Hiện trường vụ cháy tại Patong, Phuket, rạng sáng 16/11/2026. Ảnh: PRD Phuket

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các căn liền kề, bao trùm nhiều công trình trong cùng dãy nhà. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt và triển khai công tác cứu nạn, kịp thời đưa khoảng 15-20 người ra ngoài an toàn trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra hiện trường sau đó đã phát hiện 11 thi thể bên trong tòa nhà. Giới chức đã xác định được danh tính sơ bộ của 6 nạn nhân. Ngoài các trường hợp tử vong, 16 người bị thương, gồm 4 nam và 12 nữ, đã được đưa tới Bệnh viện Patong điều trị, trong đó có một công dân Myanmar.

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Hiện trường vụ cháy tại Patong, Phuket, rạng sáng 16/11/2026. Ảnh: PRD Phuket

Trả lời báo giới tại hiện trường, Thống đốc Phuket Chotinarin Kerdsom cho biết: “Đám cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ máy biến áp điện ở tầng 1 của tòa nhà, gây chập điện và phát sinh tia lửa. Ngọn lửa sau đó lan sang cơ sở cho thuê xe máy, nơi lưu trữ nhiên liệu cùng nhiều phương tiện. Điều tra ban đầu cho thấy xăng trong bình nhiên liệu, dầu bôi trơn và các vật liệu dễ cháy như cao su đã khiến đám cháy bùng phát dữ dội và tạo ra lượng lớn khói độc.

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Hiện trường vụ cháy tại Patong, Phuket, rạng sáng 16/11/2026. Ảnh: PRD Phuket

Đây cũng là nguyên nhân khiến công tác cứu hỏa, tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong không gian kín vào thời điểm rạng sáng. Các lực lượng cứu hộ phải sử dụng trang bị bảo hộ chuyên dụng và bình dưỡng khí khi tiếp cận hiện trường do nồng độ khí độc trong khu vực cháy ở mức cao”.

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Thống đốc Phuket Chotinarin Kerdsom cùng lãnh đạo cảnh sát tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Ảnh: PRD Phuket

Từ Manila (Philippines), nơi đang diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã điện đàm với Thống đốc Phuket để bày tỏ quan ngại về vụ hỏa hoạn và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hỗ trợ nạn nhân, rà soát hiện trường, bảo đảm không còn người mắc kẹt. Ông cũng yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm mọi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy nếu có.

Hiện cảnh sát và lực lượng pháp y đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và rà soát camera an ninh. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, được xem là một trong những vụ cháy có thương vong lớn nhất xảy ra tại khu du lịch Patong trong thời gian gần đây.

PV/VOV-Bangkok
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