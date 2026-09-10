Cháy phà tại Philippines: 5 người thiệt mạng, 86 người vẫn mất tích

Vụ hỏa hoạn trên biển tại Philippines xảy ra với tàu MV June Aster ở vùng biển gần điểm du lịch nổi tiếng Coron, thuộc tỉnh Palawan. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết 43 người đã được cứu sống. Con tàu chở 134 hành khách và thủy thủ đoàn.

Hình ảnh vụ cháy phà MV June Aster (Nguồn: Reuters)

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết đang áp dụng phương pháp toàn diện trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau vụ cháy phà, bao gồm cả sự hỗ trợ của các cộng đồng ngư dân tình nguyện.

Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philiippines (PCG) gửi lời chia buồn đến gia đình những người mất tích, kêu gọi các gia đình hãy báo cáo sự việc để có thể đảm bảo thống kê chính xác tất cả những người liên quan.