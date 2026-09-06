Tàu dầu Iran phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị Mỹ tấn công

Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc tấn công tàu chở dầu Iran này là hành động đáp trả việc mà Mỹ cáo buộc là Iran nã tên lửa vào các tàu chiến của hải quân Mỹ. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết, 3 tàu chở dầu của Iran bị nhắm mục tiêu là một phần của “mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ USD” chuyên tài trợ cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Video của CENTCOM về vụ tập kích tàu dầu Iran, khiến tàu bốc cháy:

Cụ thể, theo CENTCOM, các mục tiêu bao gồm hai tàu đang chở đầy dầu là tàu M/T Downy ở ngoài khơi đảo Kharg thuộc vịnh Ba Tư (nơi đặt trung tâm dầu khí trọng yếu của Iran) và tàu M/T Stark 1 ở ngoài khơi thành phố Jask. Bộ tư lệnh này cũng cho biết lực lượng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” một tàu chở dầu rỗng mang tên M/T Kylo tại vịnh Oman.

Đoạn phim do CENTCOM công bố ghi lại cảnh tấn công vào ba con tàu nói trên. Hai tàu chở dầu đầu tiên đã bị “vô hiệu hóa vĩnh viễn” sau khi trúng đạn vào khoang máy, trong khi tàu M/T Kylo phát nổ dữ dội sau khi trúng nhiều phát đạn. Quân đội Mỹ cho biết thủy thủ đoàn của tàu này đã “được chỉ đạo rời bỏ tàu” trước khi vụ tấn công diễn ra.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, tuyên bố: “Hãy để thông điệp gửi tới IRGC được rõ ràng: Nếu các ông nã đạn vào hai tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc các ông phải trả cái giá kinh tế cao hơn nhiều - bằng cách tiêu diệt ba tàu của các ông”.

Tehran đã đe dọa sẽ đáp trả các vụ tấn công tàu chở dầu. Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công “khốc liệt hơn” nhắm vào các tàu quân sự đang hiện diện trong khu vực nếu tiếp tục “gây hấn” với tàu thuyền Iran và duy trì lệnh phong tỏa các hải cảng của nước này. Ngay sau thông báo trên, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu “xâm phạm” cùng 3 tàu khác có liên hệ với Mỹ tại eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ.

Trước đó, Tehran đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ “đốt cháy” toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của các đồng minh Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh nếu cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran - cụ thể là các cơ sở trên đảo Kharg - bị tập kích hoặc nếu Washington tìm cách chiếm giữ hòn đảo này.