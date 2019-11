Cháy rừng Australia tạm thời được kiểm soát

Sau khi bùng phát dữ dội vào ngày 12/11 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hôm nay (13/11), cháy rừng tại Australia đang dần được kiểm soát tại bang New South Wales trong khi có dấu hiệu bùng phát tại bang Queensland.

Cháy rừng ở Australia. Ảnh: Sky News.

Các đám cháy rừng tại bang New South Wales của Australia tạm thời lắng dịu hơn khi gió đã giảm bớt và nhiệt độ xuống thấp hơn 17 độ C so với ngày hôm qua. Hiện tại, trong số 70 đám cháy chỉ có 16 đám cháy là khẩn cấp. Do toàn bang vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp nên 3.000 lính cứu hỏa vẫn được triển khai ở khắp các khu vực nguy hiểm để kiểm soát tình hình.



Tại bang Queensland cháy rừng lại có dấu hiệu gia tăng khi gió đổi hướng nâng tổng số đám cháy lên 80. Trong chiều nay, một máy bay trực thăng đã gặp tai nạn khi đang thả nước xuống dập lửa nhưng may mắn là phi công chỉ bị thương nhẹ. Hiện các nỗ lực chữa cháy đang được tập trung vào bang Queensland.

Cùng với lực lượng cứu hỏa của bang, 110 lính cứu hỏa từ New Zealand, bang Victoria và Vùng lãnh thổ phía Bắc đã tới hỗ trợ bang Queensland dập lửa. Bang này cũng huy động 40 máy bay làm nhiệm vụ thả nước xuống các đám cháy.

Tính đến ngày hôm nay, tổng diện tích bị cháy ở Australia trong những ngày qua đã lên đến hơn 1 triệu héc-ta, 3 người thiệt mạng, hơn 200 ngôi nhà bị thiêu hủy và hàng chục người khác bị thương. Cháy rừng trên diện rộng cũng làm chất lượng không khí tại những vùng lân cận, trong đó có thành phố lớn như Sydney và Brisbane bị ô nhiễm nghiêm trọng./.