Australia dốc toàn lực để chống chọi với cháy rừng có nguy cơ lan rộng

Trước tình trạng này, Australia đang dốc toàn lực để chống chọi với cháy rừng.



Ba người đã thiệt mạng và khoảng 1 triệu hécta đất, hơn 150 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong thảm họa cháy rừng đang diễn ra tại hai bang New South Wales và Queensland của Australia trong những ngày qua.

Cháy rừng ở Australia. Ảnh: CNN.

Hôm qua (11/11), chính quyền bang New South Wales đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong toàn bang để tốc toàn lực đối phó với cháy rừng. Hôm nay được dự báo, cháy rừng sẽ còn diễn biến tồi tệ hơn khi cả ngày sẽ có gió to lên đến 80km/h ở nhiều nơi cùng với thời tiết hanh khô trong khi nhiệt độ tăng cao.

Ông Shane Fitzsimons thuộc Sở cứu hỏa bang New South Wales cho biết, tại bang này hiện nay có 71 đám cháy rừng trong đó hơn 40 đám cháy không thể kiểm soát và 10 đám cháy nguy hiểm.

“Tình hình có thể sẽ xấu hơn trong khi chúng ta vẫn đang chuẩn bị để đối phó với tình huống như dự kiến. Vì thế chúng tan cần phải tiếp tục theo dõi trong nhiều tiếng nữa cho đến đêm nay”.

Hiện, chính quyền bang New South Wales đã triển khai khoảng 3.000 lính cứu hoả và nhiều tình nguyện viên trên toàn bang. Hơn 100 máy bay các loại cũng được huy động để tham gia vào việc dập lửa song do gió to, đổi chiều liên tục và nhiều khói nên hoạt động của các máy bay rất khó khăn. Lực lượng quốc phòng Australia cũng đã cử một số máy bay chuyên dụng tới bang New South Wales để hỗ trợ công tác vận chuyển lính cứu hỏa và cứu hộ.

Chính quyền bang Victoria lân cận cũng đã cử 500 lính cứu hỏa cùng 100 xe cứu hỏa tới hỗ trợ bang New South Wales dập lửa. Khoảng 600 trường học tại các vùng nguy hiểm trên toàn bang đã đóng cửa ngày hôm nay.

Không chỉ diễn ra tại bang New South Wales cháy rừng cũng xuất hiện tại bang Queensland và đang dần trở nên nguy hiểm hơn khi nhiệt độ tăng cao tại vùng này. Chính quyền bang Queensland đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 42 cộng đồng, hơn 10 ngôi nhà đã bị các đám cháy phá hủy trong những ngày qua.

Quốc gia láng giềng New Zealand đã cử 10 lính cứu hỏa sang hỗ trợ bang Queensland dập lửa. Tại thành phố Perth thuộc bang Tây Australia, cháy rừng cũng bắt đầu đe dọa tới các khu vực dân cư khiến nhiều cảnh báo được đưa ra nhằm nâng cao cảnh giác của người dân.

Cháy rừng tại nhiều nơi làm ảnh hưởng tới chất lượng không khí tại bang New South Wales trong những ngày qua. Hôm nay, nhiều khu vực tại bang này trong đó có trung tâm thành phố Sydney, khói bao phủ bầu trời, người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe. Tại bang Queensland, chất lượng không khí cũng ở mức nguy hiểm. Khói từ các đám cháy rừng tại Australia còn lan sang cả New Zealand và được cho là nhìn thấy rõ từ trên các bức ảnh chụp từ vệ tinh.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi song các cơ quan chức năng Australia vẫn hy vọng, với sự cảnh báo rộng rãi cùng việc được hỗ trợ kịp thời cùng nhiều trang thiết bị cứu hỏa, thảm họa lần này không gây ra nhiều thiệt hại như đợt cháy vào ngày Thứ Sáu đen tối diễn ra vào năm 2009 làm 173 người thiệt mạng./.