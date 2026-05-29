Cháy trường học ở Kenya khiến 15 học sinh thiệt mạng

Thứ Sáu, 08:23, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 15 học sinh được xác định thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường nữ sinh ở Kenya vào sáng sớm ngày 28/5. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố.

Cảnh sát Kenya cho biết vụ cháy xảy ra sáng sớm 28/5, tại khu vực ký túc xá của trường nữ sinh Utumishi ở thị trấn Gilgil, thuộc khu vực Thung lũng Rift. Ngoài 15 nữ sinh tử vong tại chỗ, hỏa hoạn còn khiến hàng chục học sinh khác bị thương. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ.

chay truong hoc o kenya khien 15 hoc sinh thiet mang hinh anh 1
Các học sinh đứng xếp hàng tại trường trung học nữ sinh Utumishi sau vụ hỏa hoạn xảy ra đêm trước. (Ảnh: Reuters)

Kenya là quốc gia có lịch sử đáng báo động về tình trạng cháy tại các trường học, với ít nhất hơn 60 vụ được ghi nhận kể từ năm 2018. Trong đó, vụ cháy một trường tiểu học nội trú gần hạt Nyeri năm 2024, khiến 21 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ cháy này đến nay vẫn chưa được kết luận và công bố.  

Theo giới chức Kenya, nhiều vụ cháy trường học ở nước này, là do việc học sinh không tuân thủ các quy tắc an toàn, gây ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
