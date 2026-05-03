中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy tòa nhà ở New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong

Chủ Nhật, 16:19, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (3/5), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Vivek Vihar, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Theo truyền thông địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h48 rạng sáng 3/5 (giờ địa phương), nhanh chóng bao trùm nhiều căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, Sở Cứu hỏa New Delhi (DFS) đã điều động 14 xe cứu hỏa và hơn 80 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường để nỗ lực không chế đám cháy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực và tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn.

Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được khoảng 10 - 15 người khỏi đám cháy, nhiều người trong số họ được đưa xuống bằng thang từ ban công. Hai người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các thi thể được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau trong tòa nhà. Cảnh sát địa phương cho biết, trong số 9 nạn nhân xấu số có 3 trẻ em. Phần lớn các nạn nhân vẫn đang chờ được nhận dạng chính thức.

Các cuộc điều tra sơ bộ và lời kể của nhân chứng cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ máy điều hòa nhiệt độ do chập điện ở một trong các tầng dưới của tòa nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu. Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân, bao gồm việc xem xét các lỗi về điện và các sơ suất an toàn khác.

Văn Huy/VOV1 biên dịch 
Theo Reuters
Tag: Cháy nhà cháy ở Ấn Độ hỏa hoạn Ấn Độ cứu hộ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà, ảnh hưởng 9.000 cư dân
Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà, ảnh hưởng 9.000 cư dân

VOV.VN - Hôm nay (19/4), hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển thuộc bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo.

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà, ảnh hưởng 9.000 cư dân

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà, ảnh hưởng 9.000 cư dân

VOV.VN - Hôm nay (19/4), hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển thuộc bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo.

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại bang Sabah
Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại bang Sabah

VOV.VN - Truyền thông địa bàn Malaysia đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng mới xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay (19/4) và đã thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại làng Kampung Bahagia, huyện Sandakan thuộc bang Sabah (miền Đông Malaysia).

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại bang Sabah

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại bang Sabah

VOV.VN - Truyền thông địa bàn Malaysia đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng mới xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay (19/4) và đã thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại làng Kampung Bahagia, huyện Sandakan thuộc bang Sabah (miền Đông Malaysia).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ