Cháy tòa nhà ở New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong

Theo truyền thông địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h48 rạng sáng 3/5 (giờ địa phương), nhanh chóng bao trùm nhiều căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, Sở Cứu hỏa New Delhi (DFS) đã điều động 14 xe cứu hỏa và hơn 80 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường để nỗ lực không chế đám cháy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực và tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn.

Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được khoảng 10 - 15 người khỏi đám cháy, nhiều người trong số họ được đưa xuống bằng thang từ ban công. Hai người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các thi thể được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau trong tòa nhà. Cảnh sát địa phương cho biết, trong số 9 nạn nhân xấu số có 3 trẻ em. Phần lớn các nạn nhân vẫn đang chờ được nhận dạng chính thức.

Các cuộc điều tra sơ bộ và lời kể của nhân chứng cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ một vụ nổ máy điều hòa nhiệt độ do chập điện ở một trong các tầng dưới của tòa nhà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu. Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân, bao gồm việc xem xét các lỗi về điện và các sơ suất an toàn khác.