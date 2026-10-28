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Chi phí cho xung đột Iran của Mỹ đã lên hơn 47 tỷ USD

Thứ Tư, 09:01, 28/10/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ đã chi hơn 47 tỷ USD để tiến hành cuộc xung đột ở Iran trong 8 tháng qua, cao hơn hơn 25% so với ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa hồi tháng 7.

Đây là số liệu mà Lầu Năm Góc vừa công bố, với ước tính tới ngày 16/10. Phần lớn chi phí hoạt động của cuộc chiến này bao gồm hơn 29 tỷ USD để thay thế kho đạn dược đã tiêu hao trong chiến sự và hơn 6 tỷ USD để thay thế thiết bị quân sự.

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Một máy bay F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford hôm 3/3, trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury (Ảnh: CENTCOM)

Các con số này không bao gồm ước tính chi phí sửa chữa thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ do các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran gây ra.

Chi phí của cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran đã tăng thêm 3 tỷ USD so với tháng trước, khi Tổng thống Trump cân nhắc việc phát động các cuộc tấn công chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo ước tính, gần 12 tỷ USD được dành cho các chi phí gia tăng của hành động quân sự. Chi phí hỗ trợ của Không quân cho nhân sự triển khai, vận tải hàng không, căn cứ, hỗ trợ thông tin liên lạc và vận chuyển trong khu vực tác chiến là 7,6 tỷ USD. Con số mới này là bản cập nhật từ đầu tháng 9, khi Lầu Năm Góc cho biết chi phí của cuộc xung đột là khoảng 43,6 tỷ USD.

Ước tính này cũng được đưa ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã lập kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo chống lại Iran nếu được Nhà Trắng cho phép.

Cũng trong ngày 27/10, phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở Corpus Christi, bang Texas, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang “kiếm được một khoản tiền khổng lồ nhờ tình hình” ở Trung Đông và dự đoán rằng cuộc chiến với Iran sẽ “kết thúc rất sớm”. Theo Moody’s Analytics, cuộc xung đột này đã gây thiệt hại trung bình 2.000 USD cho mỗi hộ gia đình Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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